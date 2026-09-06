为期五年的全民阅读运动ReadSG正式启动，通过每日“打卡”阅读等一系列活动，邀全民一起培养终身阅读习惯；一大亮点是从今年起，每年9月设定为“全民阅读月”，全岛多处图书馆会在这一整个月里举办各种精彩纷呈的阅读活动，吸引各年龄层公众齐齐走进浩瀚书海。

总统尚达曼和数码发展及新闻部长杨莉明，星期天（9月6日）在国家图书馆联合为全国阅读运动ReadSG主持启动仪式。尚达曼也是这项运动的赞助人。

数码发展及新闻部兼保健卫生部政务部长拉哈尤，以及来自幼儿培育署、教育部、国家艺术理事会、新加坡出版商协会、新报业媒体等40多个合作伙伴与倡导者也出席了活动。

“阅读大挑战”：每天看书15分钟 打卡积点数

启动仪式上也宣布，为了纪念图管局于1995年9月1日成立，今年起，每年9月会设定为“全民阅读月”。

ReadSG正式启动，全力推动一系列活动培养国人的阅读习惯，包括在新加坡政府科技局开发的集思共创SG平台（CrowdTaskSG）上推出“ReadSG阅读挑战”（ReadSG Challenge）：每天阅读至少15分钟，就可在平台上“打卡”，积累虚拟经验值和虚拟金币。

图管局说，“ReadSG阅读挑战”从即日起至12月31日进行试运行，希望到明年9月可吸引到15万名用户参与。

“开卷有益”：全民勤看书 以阅读时间换义款

除了个人挑战，公众还可以通过参与年度慈善活动“开卷有益”（Read for Good，前称Read for Books）为公益献力。今年活动的目标是，即日起至10月7日期间，全民的集体累计阅读时间一旦达到750万分钟，就可筹集高达15万元的善款。

今年9月的首个“全民阅读月”期间，公众通过“ReadSG阅读挑战”记录的所有阅读时间，都将自动计入这项慈善活动。筹集到的资金以及赞助商捐赠的图书，将用于支持儿童启蒙阅读计划（kidsREAD）、社会服务机构MINDS、社会企业幼学集场（Preschool Market），为他们提供阅读和学习辅助工具。

其他ReadSG活动还包括，“即刻获取”（Get It Now）活动，今年9月至明年3月期间，每个月的第一个星期五让公众免排队即刻阅读热门电子书；专为青少年打造的“读者集结：漫威节”（Readers Assemble: A Marvel Festival），通过漫威漫画和桌上角色扮演游戏等激发青少年的阅读兴趣等。

公众可上图管局网站或访问www.read.gov.sg了解更多ReadSG、“全民阅读月”和9月学校假期的活动详情。