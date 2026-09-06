本地380多名心脏病患者过去两年多在专科医生的主导治疗下，在住家附近的诊所复诊。如今，这项既为病患提供便利又有利于优化医疗资源的“双赢计划”，从国立大学医院扩展到黄廷方综合医院。

新加坡国立大学心脏中心星期天（9月6日）在年度心脏健康推广活动上，宣布协同照护计划（Shared Care Programme）的最新进展。

这项计划于2024年7月推出，由国大心脏中心专科医生与综合诊疗所及普通家庭诊所的医生合作，为部分病情稳定的患者，在专科医生的支持下，提供更便利的医疗照护。接下来，中心将根据病患需求继续评估计划拓展的可能性。

计划缓解专科医生压力 提升就医便利

国大心脏中心社区与预防心脏科主任、心脏内科高级顾问医生林顿维客座副教授说，协同照护计划可缓解专科医生应对越来越多患者的压力，也能为符合条件的患者提供更多定期检查和便利。

国大心脏中心社区与预防心脏科主任、心脏内科高级顾问医生林顿维客座副教授说，协同照护计划可为医生和病患达到“双赢”效果。 （邝启聪摄）

他说，参与计划病患的病情资料在专科医生和家庭医生之间共享，如果发现问题，家庭医生将及时安排专科咨询。部分恢复良好且稳定的患者，也会主动提出以看家庭医生为主。

“参与协同照护计划的病患，因为经常看医生，他们的血压和胆固醇一般都控制得比较好。”

根据国大心脏中心提供的统计，本地心脏疾病患者数量近年呈上升趋势，目前中心每年接待的病患数量约三万人。

杨秀珍（70岁）曾在2018年2月农历新年期间突发心脏病，接受了心脏支架手术等治疗。作为协同照护计划的参与者，她除了每年预约看专科医生，每半年也到综合诊疗所看诊。目前，她恢复良好，而且定期进行游泳等运动。

综合诊疗所持续监测 助病患缓解焦虑

“对我们这些心脏病患者来说，有时候还是会感到焦虑，或者特别疲倦。能在综合诊疗所咨询医生，可以帮我们持续监测身体状况，医生也会为我们安排一些检查，让我们及时了解检查结果。”

参加推广活动的年长者也认为协同照护计划对他们有帮助。

陈月卿（76岁）曾接受过心脏支架手术。她说看专科医生费用较高，如果专科医生和家庭医生可以分享她的病情资料，将是惠及病患的良策。

“如果在综合诊疗所就能解决问题，就不用等那么久，也不会那么贵。”

船厂食堂管理者梁奕福（70岁）曾接受过心脏搭桥手术，每年要看专科医生。

“每次看专科大概要花两三个小时……如果可以在家庭诊所看，就比较方便，找到熟悉的医生比较重要。”