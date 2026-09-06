天气炎热加上烟霾来袭，熟食中心人流量减。受访摊主说，生意额下跌约两成，若情况加剧，有者准备戴口罩和减少食材来应对。

截至今天中午12时，全岛各个地区的24小时空气污染指数介于70点到88点，处于中等水平，本地烟霾情况稍微缓和。不过，熟食中心的生意仍受到一些影响。

纽顿熟食中心“光记潮州鱼糜”第二代掌舵人陈石辉（59岁）受访时说，过去几个星期天气持续炎热，空气素质也转差，人流量减少约两成，相信与民众减少外出有关。

他说，若感觉喉咙不适，自己会戴上口罩，也会要求员工戴口罩，以减少烟霾带来的影响。

同在纽顿熟食中心经营“贵兴”的第二代掌舵人孙益财（70岁）则说，摊位附近有一所小学，平时不少家长会带孩子到熟食中心用餐，但近期空气质量欠佳，一些家长和孩子选择回家，摊位生意额因此下滑约15%。

中峇鲁小贩中心“荣记印度餐”摊主梁策光说，他大约从一个星期前开始明显感受到空气质量变差，身体也出现不适包括喉咙疼痛，因此休息了四天。

“近期天气炎热，加上烟霾影响，摊位人流量至少减两至三成，一些食客宁愿选择有冷气、空气较流通的场所用餐。”

他说，如果人流持续减少，会调整备料量准备少一点，降低食材卖不完而造成的损失。

义顺公园小贩中心“伟金鸡饭”摊主黄添（45岁）则说，摊位上个月的生意额下滑约两成，天气炎热确实是其中之一，但目前尚未明显感受到烟霾对生意造成的影响。他也说，若情况持续转差，将考虑减少备料避免浪费。