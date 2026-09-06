29岁的卓冬莹自2023年11月创业以来，一直以居家经营模式通过网络销售自制风味奶油，或以路演活动和工作坊吸引新客群。她始终渴望拥有实体店，能和更多客人面对面接触和沟通，甚至能有固定空间举办更多奶油制作工作坊，来推广这类食品。

她创办的奶油品牌Borderlessbutter，成功申请加入新加坡企业发展局（EnterpriseSG）推出的“创新在邻里计划”（Heartland Innovation and Transformation，简称HIT），成为“宏茂桥创新天地”（Sprout@AMK）第二批的10个新进驻商家之一。

这个位于宏茂桥6道第713座组屋旁的新企业试点空间去年设立，供参与计划的商家在较低风险的环境下试行新的经营模式、产品或业务点子，并直接与顾客互动，掌握市场需求。

商家可在为期一年的计划期间，以优惠租金租用空间经营，同时获得工作坊培训、一对一的咨询，并有配对的行业导师指导，以进一步完善市场推广和品牌策略。

首批三商家表现亮眼 获分配店铺长期经营

去年首批参与计划的商家有15个。据支持计划的建屋发展局说，其中三家企业获当局分配店铺，在“加强版创业者计划”下长期设置店面。目前还有三家商户获准延长营业至9月15日。今年第四季预计还有另外四个商户将进驻。

企发局食品服务与邻里企业司长林俊雄说，第二批计划共收到超过60份商家的申请。当局希望提供一个协作与创新的平台，协助新企业主在高人流的宏茂桥商圈测试产品。

他说：“我们也希望想多方尝试不同经营模式的企业主，能有地方进一步自我优化和提升，并思考如何让生意更具吸引力。”

林俊雄也相信引进新产品与服务，能为周边居民带来更多元、活力的选择。

贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲，以及国家发展部兼交通部高级政务部长孙雪玲，星期天（9月6日）出席第二批计划启动仪式，并与新进驻的10户商家交流互动。

涵盖餐饮与生活体验 为宏茂桥注入新活力

新一批商家业务涵盖餐饮、零售、生活体验类服务。其中不少打算举办手工工作坊和示范活动，为社区带来更多参与和互动机会。为此，企发局把原有的17个商铺中的两个改成工作坊专用。

卓冬莹希望在此经营期间，能了解到大众想要什么新口味的奶油或饮料。“这有助于我们未来新产品的研发。同时我们打算在这里，每月举行两三次自制奶油工作坊，进一步把这个食品推广给更多人。”

国家发展部兼交通部高级政务部长孙雪玲（左起）与贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲为第二批计划主持启动仪式，并与社会企业“摊谈坦探”（Room by Say Real）联合创办人赖思宇（31岁）及卓建明（47岁）交流互动。（张俊杰摄）

另一家新入驻的是创办五年的社会企业The Ubuntu Space，他们与多个团体和组织固定合作，协助策划促进人际交流的活动。

社企首设零售实体店 借游戏促进社区交流

联合创办人卓建明（47岁）说，这是他们首次拥有自己的零售实体店“摊谈坦探”（Room by Say Real），希望透过空间推广他们的理念，尝试透过设计的游戏和玩具等，促进人与人之间的交流和了解。

“我们有意在未来一年里，和宏茂桥中心的商家合作。比如为一些咖啡馆提供我们的纸卡游戏，或是和他们合作设计游戏活动或提高心理认知的产品。毕竟宏茂桥有许多乐龄朋友，也希望我们能对社区有更多的回馈。”

去年已入驻的宏茂桥区商联会也有一间专属店铺，让旗下会员商家轮流使用，用来推广产品或办促销活动，为自家生意引流。

宏茂桥区商联会会长何金龙说：“商圈里的传统商家还能和其他的年轻商家交流，向他们学习新的经营和宣传模式、AI技术等，获益良多。”