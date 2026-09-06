在手机、电脑和社交媒体普及的年代，12岁的義喆（Zachary Asher Iturralde）每天坚持做的一件事，却是读书——不是课本，也不是电子书，而是一本本带着纸香的实体书。

问他为什么爱看书，他想了想说：“我不知道怎么形容，就是很喜欢。每本书仿佛能让我进入一个个不同的世界，也可以让我远离屏幕。”

義喆从小就爱看书。父母常带着他和弟弟一起去图书馆。父亲出国公干回家时，也常会带书回来。从最初的童话故事，到后来的畅销奇幻小说，再到经典文学著作，義喆这些年已经读了上千本书。

这份爱书的热忱，也促使他动笔写自己的故事，发展自己的书中世界。不久前，在同年级学生都忙着准备小六会考的时候，他出版了人生中第一本书——2万2000字的英文小说《神秘大冒险：地狱之火》（A Mystique Adventure: Hellfire）。

義喆开始动笔写作，是在小学二年级。他某天突发奇想，在学校书店买了一本笔记本，把从书里获得的灵感写成自己的故事。“那时候我才知道，原来我也可以写书。”从那时起，他常在休息时间写故事，不为拿高分，只觉得好玩。

父母发现后，并不反对他把时间花在学习以外的事情上，反而鼓励他继续写下去，最后还帮他出版成书。他的书后来也被大型书店引进销售，并被国家图书馆收录。

书印出来后，義喆带了书到学校，送给每一名同班同学和老师。他回忆说：“老师收到书的时候，还以为我是在暗示她要多读书。后来她看了作者名字后才发现是我写的。”

后来在学校的安排下，他还在全校师生面前介绍自己的书。

義喆的喜好和大多小孩不同，但他并未因此而感觉难以融入其他同学。同学知道他在写书都感到非常新奇，不少人还给他建议和灵感。有人希望在他的下一本书里出现，他也打算这么做。

今年他要参加小六会考，暂时放下写作，但已为第二本书拟好大纲，准备年底继续。谈到未来，他语气坚定：“我想当专业作家。如果能把喜欢的事变成工作，那就不算工作了。”