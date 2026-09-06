出生于警察家庭，从小对警察工作不陌生，如今担任兀兰警署署长的陈麒聪高级助理警察总监，在警队服务逾19年，亲眼见证警务工作随着社会与科技发展而不断转变。

陈麒聪（43岁）接受《新明日报》专访时忆述，父亲陈金容（71岁）同样是一名警察。小时候，他经常跟着父亲出入警察宿舍，看着身穿制服的“警员叔叔”们竭力维护治安，耳濡目染下，长大后决定追随父亲脚步。

陈麒聪2007年加入警队，先后担任调查官、参与反恐政策工作、中央警署行动主任，也曾参与行动、培训政策、前线发展及策略规划等工作。

多年来的经历，让他深刻体会到，如今的警务工作已不再只是传统意义上的“捉坏人”。

随着科技迅速发展，警员除了必须保持良好体能及具备精准的射击能力，也须掌握更多新技能以应对不断变化的犯罪形势和工作需求。

“我们的警员还要能够操控无人机，应对不断演变的网络犯罪，以及在工作中运用人工智能。”

提醒公众：警察不收“保护费”

陈麒聪指出，兀兰警署主要处理邻里罪案，如盗窃、家庭纠纷等。不过他坦言，如今警员不只处理传统刑事案件。

“网络犯罪也是新趋势，更是一个全球性问题。网络犯罪如今在我们调查的案件中占了很大比例。”

鉴于网络犯罪的跨国界特性，警方除了加强国际合作，也积极与银行、电信公司等机构合作，同时通过公众宣导，从源头加强防罪意识。

他提醒，政府官员或警察，绝不会要求民众转账或交出贵重物品。

“我们的使命是保护，不是‘收保护费’。如有任何疑惑，请立刻拨打防诈骗热线1799核实。”

完整报道，请翻阅2026年9月6日的《新明日报》。