发育生物学博士埃莉亚妮接替榜鹅集选区基层组织第二顾问飞达喜出任榜鹅M立方+顾问后，星期六（9月5日）首次公开亮相，与榜鹅集选区议员、副总理兼贸工部长颜金勇一同出席榜鹅基层活动。

主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈，星期二（9月1日）在社媒发文宣布埃莉亚妮（Erlyani Hamid）出任榜鹅M立方+顾问；原本担任这个职务的飞达喜（Firdaus Daud），则调任芽笼士乃M立方+顾问。

埃莉亚妮随后于星期六（5日）在榜鹅北举行的“家庭玩乐嘉年华”（Family Play Fest）活动中现身，并在星期天（6日）出现在颜金勇的脸书贴文中。她与颜金勇一同与居民合影时，站在颜金勇左侧。

M立方+是回教理事会（MUIS）、回教社会发展理事会（MENDAKI），以及人民协会马来活动执行委员会理事会（MESRA）组成的自助团体。

主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈（右）星期二（9月1日）在社媒发文宣布埃莉亚妮（Erlyani Hamid，左）出任榜鹅M立方+顾问；原本担任这个职务的飞达喜（Firdaus Daud，中），则调任芽笼士乃M立方+顾问。（取自扎吉哈脸书）

曾被视为大选潜在候选人 飞达喜职务调整后榜鹅人事布局受关注

飞达喜是一名律师，去年全国大选期间曾出现在人民行动党介绍新候选人的宣传资料中，被媒体称为榜鹅集选区的潜在候选人；今年3月，他与集选区内四名议员一同出现在社区活动宣传海报上。

随着飞达喜此轮职务调整，榜鹅集选区的人事部署也引起关注。他此前长期活跃于榜鹅基层，并担任榜鹅集选区基层组织第二顾问。但自星期二起，他已开始协助行动党马林百列—布莱德岭集选区团队，处理原由主管回教事务前代部长费绍尔副教授负责的景万岸分区基层事务，并担任该区的第二基层组织顾问。

至于飞达喜何时卸下榜鹅第二基层组织顾问一职，马林百列—布莱德岭议员、国会议长谢健平8月底答复媒体询问时仅透露，“很快会有安排”。

埃莉亚妮具科研与医疗科技背景

根据公开资料，现年41岁的埃莉亚妮毕业于新加坡国立大学，拥有干细胞与发育生物学博士学位，研究领域包括胎盘及早期胎儿发育。

她毕业后加入新加坡科技研究局担任研究员，之后转向医疗技术、医疗器械及数码健康领域，从事业务拓展工作。她也曾在新科研的企业事务部，负责协调12个业务部门的工作及整体战略规划。

埃莉亚妮于2021年11月加入希勒曼实验室（Hilleman Laboratories），负责项目战略与业务运营，同时也是新加坡回教理事会理事。