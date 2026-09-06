近期针对尼泊尔洪灾失踪者，以及新加坡航空公司投资印度航空公司的相关种族歧视言论不代表新加坡的立场，黄循财总理呼吁国人切勿让针对任何社群的偏见在本地被接受或成为常态。

黄总理星期天（9月6日）在社媒发文提醒国人：“我们可以，也应该有活跃的辩论。但我们绝不该拿看似合理的论点为掩护，煽动对任何群体的偏见或对外国人的敌意。”

黄总理写道，他上个月在国庆群众大会上谈到身为新加坡人意味着什么，以及国人希望建设一个怎样的新加坡时强调，新加坡人的身份认同须保持开放与包容。

“无论我们来自什么背景，只要认同新加坡的价值观和生活方式，就是这个国家的一分子。这正是我们的国家信约所代表的含义，我相信绝大多数新加坡人都认同这一观点。”

他说，令人遗憾的是，尼泊尔发生泥石流灾难后，网上暴露社会较丑陋的一面。有人针对仍下落不明的新加坡人发表种族歧视言论。近期，新航投资印航的事件也引发网络上诋毁印族社群的言论。

黄总理提醒，人们必须在合理的讨论和歧视言论之间作明确的区分。有关的种族歧视言论不代表新加坡的立场，但我们不能把它们视为无害的网络闲谈。

“如果不遏制这类行为，它可能逐渐成为一种常态，加深社群之间的不信任并分裂我们的社会。”

正因为如此，黄总理说，他与内阁同僚讨论事态发展后，国务资政尚穆根在星期六（5日）就有关歧视言论接受媒体访问时发表严厉谴责。

我国之前也面对过这类种族歧视事件。例如，有人曾在冠病疫情期间，以及在涉及新加坡—印度全面经济合作协定（CECA）讨论中，刻意挑起反外国人和种族歧视的情绪。去年大选期间，黄总理也谴责试图将种族与宗教课题卷入政治的行为。

黄总理指出，总会有人试图利用新加坡人之间的差异挑拨是非。

“我们无法阻止每一则仇恨言论出现在网络上。但该怎么回应，取决于我们。我们可以拒绝这些观点，不让它们占据更多空间或得到正当性。”

他强调，新加坡能团结至今，是因为国人从始至终拒绝接受企图以种族或宗教为由分化本地社会的行为，并选择把彼此视为新加坡同胞。

“我们必须继续作出这一选择，并坚守国家信约中的理念，也就是不分种族、语言或宗教。我们绝不能让针对任何社群的偏见在本地变得可接受或成为常态。”