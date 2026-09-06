国家环境局星期天（9月6日）指出，随着区域热点产生的烟霾继续吹向新加坡，空气质量可能恶化，我国未来24小时空气污染指数料处于偏高水平，甚至达到不健康水平。

截至晚上9时，全国24小时空气污染指数（PSI）介于71至89，属于中等水平；除中部外，一小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于每立方米37微克至59微克，处于正常水平。中部地区PM2.5悬浮颗粒浓度是71微克，处于偏高水平。

国家环境局说，源自苏门答腊南部和中部，以及西加里曼丹的火点将继续产生中等至浓密烟霾。虽然加里曼丹部分地区预计有短暂阵雨，但新加坡及周边地区接下来几天料持续干燥。风向将以偏南至东南为主，若区域火灾持续燃烧，烟霾仍继续影响新加坡。环境局因此预测，星期一（7日）24小时空气污染指数将介于偏高水平至不健康水平。

新加坡气象署在9月1日发布9月首两周的天气预测时说，天气持续干燥炎热，部分日子的最高气温可能超过35摄氏度，并可能因周边地区火点增加而出现烟霾。

邻国多地现浓重烟霾 西南季风推波助澜

尽管可能出现零星阵雨，但干旱趋势短期内难以缓解。如果邻国林火进一步加剧，烟霾可能随风吹向新加坡。本地及周边区域目前处于西南季风期，主要吹东南风或西南风。

气象署说，持续干旱已导致周边区域林火火点与烟霾情况急剧恶化。自8月21日前后起，苏门答腊南部和中部，以及加里曼丹多地已观测到浓重烟霾。

环境局提醒，烟霾对健康的影响因个人健康状况、PSI水平及户外活动强度而异。公众决定当下是否外出活动，应看一小时PM2.5浓度；规划隔天活动则参考24小时PSI预报。

公众可通过烟霾网站（www.haze.gov.sg）、环境局网站、新加坡气象署网站或myEnv手机应用获取实时空气质量信息。过去两周的区域火点分布也上载至亚细安气象中心网站。