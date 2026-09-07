每天载着无数乘客穿梭城市的地铁列车，退役后并未就此“退场”，而是以另一种形式继续“运行”，以不同方式走进军训城、校园及社区，融入公众生活。

陆路交通管理局日前在社交媒体上说，通过地铁列车升级改造计划，至今已保留28节退役车厢，并捐赠超过800个座椅及其他列车部件，供学校、企业和机构改造为学习空间或社区装置。

这些车厢和部件来自我国第一至第三代地铁列车，包括川崎重工业、西门子及川崎重工—日本车辆制造等型号。陆交局说，这些列车是新加坡公共交通发展历史的一部分，如今可通过升级改造“重获新生”。

旧车厢走进军训城 打造真实地铁场景

其中11节退役车厢已移交国防部与新加坡武装部队，用于作战训练。

国防科技局建筑与基础设施署项目经理（作战训练场基础设施）李汶善答复《联合早报》询问时说，国防科技局与武装部队密切合作，将退役地铁车厢及其他本地公共交通基础设施的常见元素融入军训城（SAFTI City），为城市与国土安全作战训练提供逼真且具沉浸感的训练环境。

军训城是我国首个装备完善的高楼城市训练设施，每年可为约2万名士兵提供培训。军训城内设有两个模拟地铁站，分别呈现地面及地下月台场景，退役车厢停放在月台上。

军训城内设有模拟地铁站，停放着经过改装的退役地铁列车，车厢可通电并开关车门，让士兵在更贴近现实的环境中进行城市与国土安全训练。（档案照片）

李汶善说，真实地铁车厢的环境，例如封闭空间、狭窄通道和有限的出入口，都是一般模拟设施难以复制的。“军训城在规划训练场景时将这些元素融入其中，以还原城市交通环境复杂且互联互通的特性。”

配合训练需要，车厢也经过改装，包括照明、通风及车门机制等。例如，车门的开启阻力与操作手感，尽量贴近实际运行中的地铁车门。

退役列车部件进校园 师生交流添新空间

除了军训用途，退役列车的座椅和其他部件也被重新组合，在校园里成为学生学习、交流和休息的空间。

德能中学利用车厢座椅、扶手、扶手杆、路线图和紧急通话按钮等部件，在校园食堂内打造出近似真实地铁车厢的空间。

学校运营经理刘伟发受访时说，学校在得知陆交局开放捐赠旧列车部件后提出申请，获批准后安排人员前往大士车厂拆卸部件。

“我们原以为只是简单拆螺丝，没想到实际操作比想象中困难得多。最辛苦的是，当时车厢里没有灯光和风扇，又闷又热，工作起来非常吃力。一张座椅就花了我们六个小时，最后用了两天才把所有部件拆下来。”

整个项目从构想到完工历时两三个月，于去年6月启用。刘伟发说，这个空间不仅让学生更了解本地第一代地铁列车的历史，也成为师生交流与放松的场所。

中四生赵璐萱（16岁）与同学几乎每周都会到这个空间活动。“这里是学生放学后、等待课外活动开始前常来的地方。我和朋友们经常到这里玩游戏、联络感情，是个很棒的聚会空间。以前食堂比较沉闷，现在热闹多了。”

退役列车化身社区设施

陆交局说，列车升级改造项目也包括设于城市广场外、用于传达环保理念的“城市发展生态列车”（CDL EcoTrain），以及在彩虹中心让特殊学生练习使用公共交通设施的项目。

圣安德烈社区医院则利用退役列车设施，让使用轮椅或拐杖的病患练习上下车；部分列车座椅也被重新利用，成为组屋底层的歇脚点。