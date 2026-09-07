85岁，对许多人来说或许已经是享受退休生活的年纪，但刘宝光目前仍选择兼职当保安人员。工作之余，他还对人工智能（AI）产生浓厚兴趣，自费到职总恒习报读短期课程，希望跟上科技发展的脚步。

刘宝光约从2018年开始兼职当保安，每周工作天数不定，但主要做早班。他最近几个月多在盛港住家附近的一所公寓执勤。

他的工作包括巡视公寓各处及处理住户投诉。遇到住户之间发生纠纷，例如因宠物或环境卫生问题产生摩擦，刘宝光需要了解事情经过、到现场查看，并在处理事情后撰写报告，交给公寓管理层。

对受华文教育的刘宝光来说，写英文报告曾是工作上的一项难题。直到接触AI后，他发现这个工具大有帮助。如今，他会先用简单英文把事件经过、住户投诉内容和自己核实的情况输入AI，再让AI协助整理和润饰报告。

“之前写这类报告会觉得比较辛苦，但是后来用了AI，我觉得帮助很大。交报告前，我还是会再次确认细节，确保内容无误。”

虽然目前AI在他的保安工作中，主要用于协助撰写报告，但刘宝光认为，随着AI科技不断发展，未来在保安工作中，会有更多应用AI的机会。

秉持终身学习的态度，刘宝光从去年开始，自费参加职总恒习的短期AI课程，当中包括“人工智能应用基础”课程。由于他之前已用完个人的技能创前程培训补助，近期参加课程都得自掏腰包。

“课程费用大约三位数，还是可以负担。”

全国职工总会通过人工智能赋能计划（AI-Ready SG），从多方面协助员工应对AI带来的转变。在这项计划下，职总恒习制定AI学习框架，提供涵盖基础、应用、熟练及专精四个阶段的系统化学习路径，让不同程度的学员循序渐进掌握AI技能。

刘宝光也是职总恒习AI课程中，年龄最大的学员之一。

他受访时告诉记者，只要身体状况允许，他还想继续工作，也想继续学习AI。他计划再自费参加一项与保安工作有关的AI短期课程。

“我对AI有浓厚兴趣。只要健康许可，也有适合的课程，我会继续去上课。”