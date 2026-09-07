新加坡陆路交通管理局上星期五（9月4日）宣布，2021年动工的新柔地铁兀兰北站建筑工程已经大功告成，距通车大吉的日子又近了一大步。

正式通车之后，公众搭乘汤申—东海岸地铁线到兀兰北站，完成通关手续后，就可直接换乘新柔地铁到新山。

新加坡的兀兰北站是新加坡北部的门户。据报道，这个门户站外设计灵感源自树木，想必散发出自然与艺术结合的氛围。

地铁系统的高架轨道上方，中间一段可见宛如两手紧握的装置，照片显示，这个装置像是一个大型艺术品，象征新马两国的密切合作关系，久而久之，可作为新马两国良好关系的标志。

新柔地铁乘客日后乘坐地铁，会在轨道中间看到这个宛如两手紧握的装置。（取自新加坡陆路交通管理局脸书）

月台上安装了大风量低速风扇，促进混合冷却，让系统运作更环保。

长堤另一边的地铁车站又是怎样的光景？

据不久前透露的消息，最令人印象深刻的，是在武吉查卡站内长长的步行廊道。

新山那边的乘客先得步行400多公尺的距离，才能抵达新柔地铁的进站闸门。接着，乘客上楼通过马国关卡，然后再上一层，通过新加坡关卡，接着又是一段步行，再下楼，才抵达新柔地铁月台。

乘客从人行天桥开始，走过长长的步道前往新柔地铁通关大堂。（取自中国报Tiktok）

兀兰北站是个转换站，连接汤东线和新柔地铁线。从新加坡出发的乘客抵达这个站后，先到地下一层办离境手续，再到地下二层办理入境马来西亚的手续，之后就来到地铁月台。

所以，长堤两边车站的上车和下车会有不同的体验。从新山来的乘客，可以直接从兀兰北站转乘新加坡境内地铁，随即联通四通八达的地铁网。不换乘新加坡地铁，也可以选择巴士。

兀兰一带的公共交通照理可以迅速疏散入境的人群，但是当局也应该有个应变的方案。

马来西亚网上却对新柔地铁可能为新山市内交通带来的巨大压力感到忧虑。有网红播客为那些只看到地铁为新山市面带来巨大消费红利的人，当头浇了一盆冷水。这名播客说，新加坡人大举进入新山消费，是可以预见的，但是交通本来就一片混乱的新山市区，由于突然增加巨大流量的新加坡消费者，公共交通可能无法负荷而瘫痪。

至目前为止，柔佛州政府似乎还未对可能出现的交通乱象做好应对的准备。

每逢假日，新加坡车子往往越过长堤涌入新山，新柔地铁开通后，驶入新山的新加坡车辆有望减少。（档案照片）

其实，针对新柔地铁投运后武吉查卡站周围的交通规划，马来西亚交通部长陆兆福上个月曾说，政府已拨款6000万令吉（约1900万新元），增建武吉查卡站与马来亚铁道公司（KTMB）列车站的连接步道，提升武吉查卡站与新山火车、巴士与德士等公交系统的衔接，缩短人们换乘的步行时间。

眼下新柔地铁通车在即，如果一切改善新山公共交通的计划还在等待拨款中，计划可能跟不上变化，播客的担忧不是没有道理。

从另一个角度来看，两岸地铁通车后，为新山带来的另一项红利，是新加坡车子可能显著减少，从而减轻新山的塞车问题。

新柔地铁扩大新加坡人的生活圈，新加坡人动不动就去新山吃饭喝咖啡，顺便买菜买鸡蛋，这个未来情景，是新加坡的零售商家和小贩摊贩的噩梦。

每天骑电单车过长堤来新加坡工作的马国工人是一支庞大队伍，有了跨境地铁之后，到时不少彼岸骑士也会舍电单车而乘地铁，这也是很可能发生的情景。

根据交通部数据，2025年有大约1600辆马来西亚注册的电单车在本地涉及交通意外。过长堤而来的电单车大军阵容缩小，因此也可说是不小的红利！