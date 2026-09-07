淡滨尼二死八伤车祸中，肇事男子以超过129公里的时速闯红灯酿成悲剧，控方求刑12年9个月至13年6个月，以及终身吊销各级驾照，案展10月5日下判。

这起轰动一时的致命车祸发生在2024年4月22日早上7时许，地点是淡滨尼1道和4道及勿洛蓄水池路的十字路口。

被告莫哈默夏非（Muhammad Syafie Bin Ismail，45岁）闯红灯时的时速介于129公里至134公里，远超案发路段每小时50公里的限速。

他共面对五项控状，包括危险驾驶导致17岁初级学院女学生在内的两人死亡、三人重伤和五人受伤，以及肇事后未停车。他早前在国家法院承认其中三项，余项交由法官下判时纳入考量。

控方指出，鉴于被告所造成的伤害严重且罪责重大，若被告没有选择认罪，那么判刑起点应为控状最高刑罚。为了反映被告罪行的严重性，控方要求法官下令提控的三项控状刑罚分开执行，并给予少过30%的认罪刑罚折扣。因此，控方要求的总刑罚为12年9个月至13年6个月，以及终身吊销各级驾照。

被告代表律师求情时说，被告感到懊悔，从一开始便表明有意认罪，恳请法官考虑给予30%的刑罚折扣，并下令两项控状分开执行，判被告坐牢七年六个月至八年，以及终身吊牌。

国家法院法官杜汉立在聆听双方约一小时的陈词后，指出需要时间量刑，将案件展期至10月5日下判。

根据案情，被告在4月22日早上6时15分，载送一名GrabHitch乘客到勿洛。

乘客下车后，被告独自沿着勿洛北3道行驶，途中被一辆白色马赛地超车，令他心生不满。转入勿洛蓄水池路后，他突然切换车道，以赶超对方，其间不但没有打方向灯，还擦撞马赛地，并险些撞上在旁边车道行驶的电单车。他超车时的时速一度高达126公里。

被告擦撞马赛地后扬长而去，并超速闯红灯，导致六车连撞。当时，红灯已亮起至少26秒。

在车祸中不幸丧命的是17岁初院女学生，以及事发时坐货车的灭虫公司女职员诺兹罕（57岁）。受重伤的是女学生的48岁父亲、载着诺兹罕的货车司机谢同财（64岁）和起亚汽车的42岁女驾驶。

其他伤者包括在起亚汽车上的11岁男童、迷你巴士司机卓淑君（60岁）和巴士上的11岁男童、驾驶黑色马赛地的43岁男子和货车乘客阿兹曼（39岁）。

根据《儿童与青少年法令》，媒体禁止报道任何可能泄露涉案未成年人身份的资料。

早前聆讯透露，17岁死者的父亲事发前载送妻子和另一名女儿后，准备送17岁女儿出席学校举办的活动。父亲当时绑了安全带，但调查无法确定坐后座的女儿是否有系安全带。女儿在车祸中被抛出车外，困在另一辆汽车的车底。父女两人送院后，女儿于早上8时许因身体多处受伤不治。

父亲的肋骨及胸腰椎多处骨折，前后拿了约210天住院假。事后患上心理病的死者母亲，虽明白这起意外并非丈夫之过，却仍忍不住责怪丈夫、校方，甚至怪自己在案发几天前“预感”即将有坏事发生，却什么也没做。

母亲也因感到生活失去意义，停止工作并拒绝社交。她多次向心理医生提及与自己关系密切的死者，并表示为这名立志成为医生的女儿感到骄傲。