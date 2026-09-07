涉嫌受贿5万元助一家公司在市镇理事会的合同中谋取商业利益，管理代理公司的高级项目经理和建筑公司董事一同被控上法庭。

被告黄印鸿（56岁）和黄俊蒙（61岁）星期一（9月7日）在国家法院面控。

贪污调查局星期一发文告说，黄印鸿案发时是怡安产业（EM Services）的高级项目经理。这家公司当时是西海岸市镇理事会（现为西海岸—裕廊西市镇理事会）的管理代理公司。黄俊蒙则是Atlas Maintenance私人有限公司的董事。

2023年2月，黄印鸿涉嫌收受黄俊蒙5万元贿赂，作为协助后者的公司，在一项涉及西海岸市镇会的维修与翻新合同中谋取商业利益的酬劳。

黄印鸿也被指在同年2月至4月期间，用1万2500元的贿赂所得来支付家庭开销。

黄印鸿和黄俊蒙因此各被控一项抵触《防止贪污法令》的控状。黄印鸿也面对一项抵触《贪污、贩毒和严重罪案法令》的控状。

黄印鸿尚未表明是否有意认罪，黄俊蒙则否认有罪。两人目前分别获准以1万元和5万元保释。

黄印鸿的案件展至10月5日再度过堂，黄俊蒙的案件则展至10月19日进行审前会议。

根据怡安产业网站，这家公司目前为本地19个市镇会中的10个提供管理服务，西海岸—裕廊西市镇会仍是公司客户。

上个月，也有一名怡安产业的高级项目经理因涉嫌多次收受共22万元贿赂，协助四家公司在不同市镇理事会合约提案中谋取商业利益，与三名公司董事一同被控。

根据《防止贪污法令》第六节条文，贪污罪若成立，可罚款最高10万元，或监禁最长五年，或两者兼施。若罪行涉及政府或公共机构的合约，每项罪名的最高刑期可达七年。抵触《贪污、贩毒和严重罪案法令》第54节条文，则可被判罚款最高50万元，或坐牢不超过10年，或两者兼施。

贪污调查局强调，新加坡对贪污采取零容忍态度。当局会调查所有与贪污相关的投诉和举报，包括匿名举报。公众可通过贪污调查局官网、电邮或电话等渠道，举报任何涉嫌贪污的行为。