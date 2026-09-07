为免弱势群体受近日持续高温和烟霾影响，新加坡红十字会将派发更多抗高温及烟霾的关怀礼包，并为部分独居长者提供空气净化器和电费补贴。升级版的防护行动首阶段预计可让700人受惠。

新加坡红十字会星期一（9月7日）发文告宣布，未来几天里，200名70岁及以上的独居长者，将可获得空气净化器和高温及烟霾防护礼包。有需要者还可得到三个月的电费补贴，减轻使用空气净化器可能产生的额外电费负担。这能让这些长者在空气质量恶化时减少外出，安全留在家中。

此外，红十字会发放防护礼包给更多弱势群体，预计500名受益人会收到一份包含椰子水、运动饮料、即食品、基本卫生用品和其他实用必需品的礼包。

相关援助将透过红十字会现有的援助计划，与社区网络和合作伙伴协调，以根据受惠者的实际情况和需求，给予更针对性的支持。

这是继今年4月针对烟霾和高温向弱势群体发放防护礼包后，红十字会再次加强相关防护行动。

机构属下社区关怀员也将获相关培训，为这些弱势受惠者提供建议和指导，以识别高温和烟霾引发的不适等征兆，进而采取必要应对措施。

文告指出，持续的高温和烟霾天气对年长者尤其危险，特别是独居或患有潜在疾病的长者，他们出现呼吸困难、脱水、中暑等健康问题的风险更高，后果可能更严重。

新加坡红十字会秘书长兼总裁威廉（Benjamin William）说，机构有责任在高温和烟霾等风险恶化成紧急情况前，采取行动及时援助弱势社群。

“我们吁请大家保持警惕，遵照官方的健康建议，并主动关心需要帮助的人。做好防范准备是大家的共同责任，当我们彼此照应，就能增强整个社群的韧性。”

红十字会也会为属下员工和志愿者提供N95口罩等防护，确保他们在派发援助物资、进行家访等工作时，也能获得健康保障。

此外，自4月展开的首轮高温与烟霾应对工作以来，新加坡红十字会学院的心理韧性和人道研究中心已为450名户外工作的客工，举办高温应对讲座，并在社媒上分享抗高温相关的健康信息。

红十字会的疫情防范中心也已培训义工，以识别不适的早期迹象并及时应对。

文告说，两个中心将进一步加强抗高温和烟霾的培训以及相关宣导活动。红十字会也欢迎公众捐款，支持相关的援助工作。