深夜从医院急诊室出来，随手招了一辆德士，一上车却出现诡异的一幕——司机颈后和背部竟垫着一叠叠用绳子捆得整整齐齐的纸张，那捆法、那造型，酷似中元节烧给“好兄弟”的冥纸。

网民“SS”日前在Reddit上分享了自己的“深夜奇遇记”。有网友直呼“太荒谬了吧”，也有人心疼大叔“颈椎痛还得硬撑着开工”；但更多人的关注点落在安全隐忧上——万一紧急刹车，那捆纸张会不会飞出来造成二次伤害？也有人质疑，这种DIY改装真的合规吗？

《联合早报》联系上SS，听他还原当晚的“荒诞”经历。

原来照片拍于上周凌晨，当时他正带着身体不适的儿子，从竹脚妇幼医院急诊室乘坐康福德高德士回家。

“我们当时心思全在孩子身上，根本没来得及跟司机交流，只是觉得眼前景象太过奇特，随手拍下照片。”他坦言，拍完照片就搁置了好几天，直到孩子康复后才翻出来发上网。

对于网民的各种猜测——有人说是书本，有人说是靠垫——SS特别“辟谣”：“不是书本，是一捆捆的纸张，就像鬼节烧的那种纸，一叠叠用绳子扎起来，绑在驾驶座的颈后和背部。”他观察后判断，这应该是司机自己动手改装的。

虽然看起来有点诡异，但SS说司机本人似乎坐得相当舒坦。“他看起来挺享受的，这就更怪了——但转头一想，各人有各人的习惯，他舒服就好。”

至于后座空间有没有被挤占，SS说完全没影响：“我们当时心思全在孩子身上，根本没注意到后面挤不挤，反正我们坐得下。”

他还感慨道：“不过说真的，我真心希望大叔能找到更正规的解决方案——用绳子捆纸张垫着，这肯定不是最佳方案吧？”

《联合早报》已就此事联系康福德高。