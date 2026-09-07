男子晚上拆除家中电眼，隔天清晨溜进15岁女儿的卧室强奸她。女儿因感到害怕而继续假装睡觉，事后趁父亲洗澡时赶紧逃出家门，到邻里警局报警。

今年51岁的男子星期一（9月7日）在高庭认罪，案件展期至11月2日下判。除了强奸与非礼女儿，男子也承认经常对女儿使用暴力，例如拉扯她的头发和用衣架打她等；男子也曾经偷拍女儿胸部的照片。

庭上未揭露，案发时女儿的母亲是否在家，但据《联合早报》得悉，母亲与被告仍是夫妻关系，母亲也申请到监狱探望被告。

这起案件发生于2024年8月11日上午9时43分前，在西部某组屋单位内。为了保护受害人，法庭谕令媒体不准报道任何可能泄露受害人身份的信息，包括被告的名字。

被告有过非礼、欺骗和失信的案底，曾经被判坐牢六年，以及接受五年的改造训练等，但他出狱后还是不知悔改，犯下本案罪行。

根据案情，被告与受害人是亲生父女关系，他在受害人5岁时开始一起生活。被告经常对女儿发脾气和责骂她，失控时就对女儿动粗，例如拉扯女儿的头发和用衣架、藤条打她。女儿很怕父亲，并且以为自己所面对的暴力行为是正常的。

案发前的晚上，被告因不满家里不够整齐干净，开始对女儿大发雷霆，并且命令女儿进房间。被告接着把安装在家里不同角落的电眼拆除，然后回到自己的房间睡觉。

清晨时分，被告溜进女儿的房间，女儿还在熟睡中。被告掀起被子，脱下女儿的衣服，然后强奸她。女儿当时被吓醒，但因害怕激怒被告而不敢动弹。

被告得逞后进浴室洗澡，受害人趁机逃出住家，到附近邻里警局报案。被告洗好澡后发现受害人不在家，他搭电梯到楼下找人，经过警局时发现受害人坐在里头，当下知道自己被揭发了。他接着上楼换上牛仔裤，然后回到邻里警局，当场被逮捕。

被告一共面对六项控状，除了强奸和非礼女儿，他也承认一项监守自盗的罪行。根据案情，被告案发前在一家提供安装服务的公司当总经理，他在2023年1月至6月，私吞公司客户将近1万8000元的付款，用于个人开销，至今未对公司做出赔偿。

控方要求法官判被告坐牢介于13年8个月至14年9个月，外加18周至24周的监禁以取代鞭刑。