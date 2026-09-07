为推动好友们参加庆赞中元活动，一起拜拜，台主带头成立“好友齐聚中元会”，今年耗费近2万元办歌台，设自助餐宴请亲友，并举行喊标活动，热闹庆祝中元。

星期天（9月6日）为农历七月廿五，“好友齐聚中元会”在实龙岗北4道第55号工业楼七楼单位外举办歌台庆赞中元，由划越娱乐制作承办。司仪由“美臀歌后”婷婷和“跑台歌后”陈凯晴担任，受邀歌星包括雅雅、朱嘉谊、蔡婉君、维彬、“小蔡依林”林姿逸、“民歌歌后”林丽影、李爱玲、“小樱花”陈晓欣、黄凯琳、悦芊菱、董仕强及“歌舞怪杰”吕伟伦。

好友齐聚中元会今年才成立，也是首次举办歌台。中元会推动者之一兼歌台台主陈铭志受访时告诉记者，他发现近年来不少中元会面对年轻人兴趣减退、“青黄不接”的情况，甚至有中元会因此解散。

他说，自己与另外两名好友过去每逢农历七月，都会各自在家祭拜神明或到庙宇参与仪式。后来三人一拍即合，决定成立中元会，邀请身边好友参与，让大家除了参与传统仪式，也能借此机会聚首。

中元会成立后，三人陆续邀请各方好友加入，如今已有53名会员。

陈铭志说，星期天一早安排传统布偶戏，下午举行善堂仪式，晚上则设自助餐，让会员及亲友一边享用餐点，一边观看首次举办的歌台演出。此外，现场也举行喊标活动，共准备了七件福物。

他说，今年中元庆典从传统仪式、布偶戏到歌台及喊标活动，整体花费接近2万元。

10岁男童不怯场 大唱福建金曲秀流利方言

10岁男童不怯场，星期天晚不仅主动点唱福建歌曲《醉茫茫》，还大方上台献唱，年纪轻轻方言流利。

蔡婉君演唱到第三首歌时，询问台下观众是否要点唱。没想到一名10岁男童黄子烈立刻举手，点唱经典福建歌曲《醉茫茫》，让蔡婉君惊讶不已，笑称他“外表是小孩，心里却住着一个老头”。

蔡婉君随后应要求唱《醉茫茫》，还邀请黄子烈上前一起唱。黄子烈丝毫不怯场，大方接过麦克风，用福建话开唱，表现自然。

记者随后尝试用福建话与黄子烈交谈，他也对答如流，方言说得十分流利。

黄子烈的母亲曾琇琳（46岁）告诉记者，一家人都在善堂工作，儿子从小就在善堂及庙宇环境中长大。他平时不太喜欢与同龄朋友打交道，反而喜欢跟着家人到善堂参与各种仪式，也经常与说福建话的长辈交流。

她说，黄子烈在这样的环境中耳濡目染，久而久之便掌握了福建话。

完整报道，请翻阅2026年9月7日的《新明日报》。