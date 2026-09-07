一名六旬妇女参加聚会，经朋友介绍到南宁“游玩考察”后，当场投资5万元，岂料她三年前不幸离世，儿子苦追款项至今未果。

中国广西非法传销风波持续延烧，再有事主张先生（化名，30岁）向《新明日报》揭露，指六旬母亲多年前曾参加本地银发俱乐部（Silver Hairs Club）的聚会，其间认识一名朋友，对方称南宁有不可多得的投资机会，邀母亲去“旅游兼考察”。

“母亲友人说当地政府有计划将南宁打造成‘中国的东南亚’，将来会高楼耸立，成为发达城市，还跟母亲说，只需出机票钱，其余开销会有人承担。”

张先生指，母亲听了心动，他就陪母亲于2019年到南宁“考察”五天。

“整个行程就像报道中那样，我们被带去参观各种项目，看各种房地产，每一天行程都排得满满，不断有信息轰炸你，让你没有空间思考。”

张先生说，母亲一向小心翼翼理财，就在旅程的最后一天，她竟决定投资5万元。

“我一再劝阻，说事有蹊跷，但她就是很坚持，甚至还对我发脾气，所以我最后也让步了，陪她去当地银行转账。”

他说，“上线”事后虽要求母亲“拉人头”，母亲始终没能说服他人加入计划，也未曾获取盈利，直到母亲三年前逝世，自己才开始尝试追回当年的投资款项。

“我联系母亲当初的‘上线’，他传给我一张‘单据’，说‘单据’足以证明母亲是参与者，钱并没有不见，但就是不肯退款给我。”

张先生说，他计划联系银行，希望追溯出当年母亲的转账记录，也希望公开经历，提醒乐龄人士多加警惕。“我相信如果我母亲是在银发俱乐部接触到的，可能还会有更多老人家也参与了。”

银发俱乐部（Silver Hairs Club）负责人林丽芳（66岁）受询时指出，目前尚未接到有成员公开有受传销计划牵连的消息，也强调俱乐部仅作为乐龄人士聚会的平台，并严禁多层传销（MLM）等活动。

计划还设“继承人”机制

张先生称，这个计划还设有“继承人”机制。

张先生说，当年陪母亲到南宁，入住的是狮城人所租的豪华公寓，其间至少有七名狮城人前来讲课分享。

“他们告诉母亲，如果计划告吹，会退款给我们，也设有‘继承人’机制，就算她哪天不在了，那笔钱会由我继承，还是可以继续参与，所以母亲深信不疑。”

根据他提供的照片，“单据”上写有“赞助人”，出席分享课的时间、“申购日期”和“继承人”的栏目。

完整报道，请翻阅2026年9月7日的《新明日报》。