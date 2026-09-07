连城街近期出现一名妇女“闹场”，从街头走至街尾，骚扰了近20家餐厅，不仅在餐厅胡乱骂人，高喊“太阳出来了，我是神”，还摔杯砸椅，让餐厅店员苦不堪言。

《新明日报》记者日前走访连城街时，不少餐厅店员都透露，从八月中旬开始，有一名妇女频频骚扰连城街一带近20家的餐厅。

中餐馆店员李女士（48岁）受访时指出，不知道妇女从何而来，但她自称“我是神”，还自言自语，高喊说：“太阳出来了，我是神！”

李女士说，该妇女几周前来餐厅吃饭，前两次相安无事，第三次点了两盘菜，没吃多少就离开，后续回来时，竟要求餐厅重做两盘菜，还不愿意给钱，说是自己中午没吃到。

“她感觉精神有点不太稳定，我们报警，警察来了后，也警告她以后不能再来。她结账后就跑掉了。”

另一名苏杭菜餐厅的店员阿萍（30岁）说，该名妇女举止确实怪异。“有一次她喝剩下一点啤酒，突然就倒在自己头上，还摔杯子，吓了其他顾客一大跳。”

小龙虾店的店员阿凤（45岁）则指出，妇女曾在餐厅摔椅子，还剐蹭到停靠在一旁的车辆。“她来吃饭会买单，但就是自言自语，大声乱骂人，我们也只能避开不招待她。”

火锅店负责人林先生（40岁）透露，妇女几乎骚扰了这一条街的餐馆，还常挑人多的时间。“她没什么攻击性，只是乱骂人，但我们也怕会影响我们的生意。”

《新明日报》已针对此事向警方发出询问。

妇突拦车趴引擎盖 司机吓坏“不敢动”

林先生也指出，妇女横穿过马路，有一次还拿着一家寿司店的气球在路边游荡。“她左手拿四个气球，右手也拿着四个，在街边游荡，举止怪异。”

另外，网上也流传一段视频，显示8月25日晚上8时许，这名妇女突然拦下一辆车，指着车内的人说话，甚至趴在引擎盖上，吸引不少路人纷纷侧目。

《新明》记者辗转联系上车主郭先生（27岁），他受访时说，听不懂对方说什么，虽感到困惑，但担心她受伤，也没有立即倒车。他说，车子没有损坏，大约10多秒，女顾客就自行离开。

完整报道，请翻阅2026年9月7日的《新明日报》。