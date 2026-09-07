轰动全国的30亿元特大洗钱案中充公的奢侈品和高级珠宝，首两批奢侈品正式开标拍卖，整体预估总值介于290万元至390万元。余下奢侈品将陆续分批上线竞标。

由本地拍卖行Hotlotz操刀的首轮线上拍卖，星期一（9月7日）上午10时拉开序幕；率先登场的是超过600件知名奢侈品牌包、配饰，以及精致的高级珠宝。部分商品上线后不久就有人开始投标。

截至星期一下午4时前，Hotlotz首日上线的几件重磅拍品已陆续录得初步竞标数据。顶级珠宝方面，全场瞩目的15.02克拉浓彩黄钻戒指（Lot 137）表现最强劲，当前出价已推高至19万元，逼近20万元至30万元的估价区间；宝格丽“Serpenti”翡翠钻石项链（Lot 100）当前竞标价3万元，原本的估价在6万元至8万元之间。而原本估计15万元至20万元的爱马仕“Kelly”钻石手链（Lot 145），目前则维持在8万元的起拍价，尚未出现更高出价。

与此同时，奢侈手袋专场的竞标同样十分活跃。路易威登与草间弥生的限量版南瓜包（Lot 150）表现亮眼，当前出价已达到1万6000元，到了1万2000元至1万6000元估价的上限；迪奥哑光白喜马拉雅鳄鱼皮迷你Lady Dior（Lot 146）目前出价9000元；造型前卫的香奈儿2022秀场款香水瓶晚宴包（Lot 15）则尚处在5000元的起拍价。

80多处房地产即日起通过中介推出 名表轮后开标拍卖

根据拍卖计划，首阶段推出的首两场拍卖，分别集中在手提包及珠宝。其中打头阵的包袋与配饰多达300多件，涵盖香奈儿（Chanel）、路易威登（Louis Vuitton）及迪奥（Christian Dior）等奢侈品牌。手袋专场于9月20日截标。

珠宝专场则有超过250件精美首饰，包括格拉夫（Graff）、宝格丽（Bulgari）和梵克雅宝（Van Cleef & Arpels）等顶级品牌。珠宝专场截标日期是9月27日。由于距离截标日期还有一段时间，接下来的竞价预计还会逐渐升温。

受委负责资产变现的德勤（Deloitte）早前曾指出，这起洗钱案涉及的大批非现金资产，将分阶段变现。Hotlotz总共举办15场限时线上拍卖，会持续到2027年中。

后续其他批次的拍卖专场也会陆续推出爱马仕（Hermès）手袋，以及百达翡丽（Patek Philippe）、理查米尔（Richard Mille）、劳力士（Rolex）等名贵钟表。

拍卖面向全球买家开放，但所有有意投标者必须在网上完成严格的注册与身份核实程序。有意实地查看拍卖品的公众，也必须通过Hotlotz的数码平台预约，并在樟宜区的保密高级金库Le Freeport鉴赏。

除了流动奢侈品外，与洗钱案相关的80多处房地产，即日起也会陆续通过各大房地产代理公司分阶段推出。所有资产变现所得的净收益，最终都将全数上缴国家综合基金（Consolidated Fund）。