新加坡和巴西重申双方友好实质的双边关系，并探讨在投资贸易、农业贸易、数码发展和环境可持续发展等领域继续深化合作。

我国外交部星期一（9月7日）发文告说，巴西外交部长维埃拉（Mauro Vieira）星期天（6日）抵新进行三天工作访问，并在星期一早上应我国外交部长维文医生邀请共进早餐。双方重申两国友好且实质的关系，也探讨如何在投资贸易、农业贸易、数码发展和环境可持续发展等领域深化双边合作。

两位外长期待在2027年迎来新巴建交60周年纪念，同时商讨巴西如何在新加坡担任亚细安轮值主席国期间，加强与亚细安的交流合作。

维埃拉星期一也应主管贸易关系的永续发展与环境部长傅海燕之邀共进午餐。对两国签订的“南方共同市场—新加坡自由贸易协定”（MERCOSUR-Singapore Free Trade Agreement，简称MCSFTA）于今年8月1日生效，两位部长表示欢迎。

外交部说，MCSFTA将通过取消关税，强化新加坡和巴西公司的市场准入，加深两国之间的双边贸易和投资。维埃拉和傅海燕也讨论如何进一步扩展两国在粮食安全、可持续和创新发展的双边合作。

维埃拉星期二（8日）将在英国智库国际战略研究所主办的第七届莱佛士讲座上发表演讲，主题是“世界变化的新格局中巴西的全球战略”。