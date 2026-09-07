“我想成为飞机工程师，用AI编程让航空发动机更高效运作。”“我希望AI可以帮助那些有需要的人与他人沟通。”年仅10岁的小学生，如此想象未来人工智能的应用场景。

人工智能（AI）已经走进每个人的生活，后港小学四年级学生林益祥和扎拉（Zara Batrisyah Binte Amzah）意识到，负责任地使用这项技术，将为不同行业和人群创造价值。

面向低收入家庭小学生的第五届“AI版”数码学习营（My Digital Bootcamp: AI Edition）星期一（9月7日）在后港小学启动，今年是主办方中区社区发展理事会大华银行首次推出人工智能版本。

人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏出席活动时，对在场的学生说：“我们相信你们应该在年幼时就接触科技，无论家庭背景如何......随着你们长大成人，对科技的了解加深，我希望在座的各位中有人会决定用科技来服务身边的群体。”

为期两天的学习营，通过两个趣味故事线，让后港小学和宏茂桥小学的约100名学生化身“数码护卫者”和“推动者”，在教练的指导下完成相应任务。

延伸阅读

更多家长用AI自制学习平台 为孩子打造个性化学习工具
更多家长用AI自制学习平台 为孩子打造个性化学习工具
AI模拟华文口试考官 同学生陪练对话
AI模拟华文口试考官 同学生陪练对话

学习营设四个学习模块，通过参加工作坊，学生有机会训练和测试人工智能模型，理解模型如何通过读取数据来做出决策。他们也将运用人工智能进行创作，为密室逃脱游戏设计3D钥匙，并为机器人编写程序，以应对环境问题。

学习营结束后，每名学生都会得到一个数码创作工具包（Digital Making Kit），以巩固所学的技能。

政府科技局的人形机器人“Ah Boy”和“Ah Girl”在台上与参与AI版数码学习营的小学生挥手打招呼。（唐家鸿摄）
政府科技局的人形机器人“Ah Boy”和“Ah Girl”在台上与参与AI版数码学习营的小学生挥手打招呼。（唐家鸿摄）

政府科技局的两台人形机器人“Ah Boy”和“Ah Girl”也在启动日亮相，在台上和学生打招呼、打卡拍照，让小朋友一窥人工智能和机器人技术的未来发展方向。

从今年7月到明年4月，第五届数码学习营将惠及来自超过50所学校和社区机构的1000名7岁至12岁的小学生，并根据年龄定制学习内容。

面向低年级学生的活动，不会直接使用生成式人工智能平台，而是让学生在教练指导下接触人工智能的概念。高年级学生则在教练的监督下，理解和塑造人工智能的行为，从而学习负责任地使用人工智能。

中区市长潘丽萍受访时说，学生首先要建立对AI的认识，其次学会掌握AI，最后才能用AI进行创作。“虽然不是每个人都会成为科技创作者，但我认为每个人都应该有平等的机会经历整个学习过程，无论出身、背景、能力或财富。”

大华银行为今年数码学习营捐款50万元

大华银行为今年的数码学习营捐款50万元。自2019年推出以来，数码学习营已有5000名来自不同家庭背景的孩童获益，并获得大华银行总额300万元资助。

大华银行集团企业社会责任主管陈怡恬说：“一开始我们只是为学生提供电脑等硬件，后来发现硬件只是数码素养提升的一小部分，所以现在更注重提供内容、知识、技能和能力。”

数码学习营是中区社理会技能创前程青少年计划（SkillsFuture Junior）的一部分。