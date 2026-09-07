“我想成为飞机工程师，用AI编程让航空发动机更高效运作。”“我希望AI可以帮助那些有需要的人与他人沟通。”年仅10岁的小学生，如此想象未来人工智能的应用场景。

人工智能（AI）已经走进每个人的生活，后港小学四年级学生林益祥和扎拉（Zara Batrisyah Binte Amzah）意识到，负责任地使用这项技术，将为不同行业和人群创造价值。

面向低收入家庭小学生的第五届“AI版”数码学习营（My Digital Bootcamp: AI Edition）星期一（9月7日）在后港小学启动，今年是主办方中区社区发展理事会和大华银行首次推出人工智能版本。

人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏出席活动时，对在场的学生说：“我们相信你们应该在年幼时就接触科技，无论家庭背景如何......随着你们长大成人，对科技的了解加深，我希望在座的各位中有人会决定用科技来服务身边的群体。”

为期两天的学习营，通过两个趣味故事线，让后港小学和宏茂桥小学的约100名学生化身“数码护卫者”和“推动者”，在教练的指导下完成相应任务。

学习营设四个学习模块，通过参加工作坊，学生有机会训练和测试人工智能模型，理解模型如何通过读取数据来做出决策。他们也将运用人工智能进行创作，为密室逃脱游戏设计3D钥匙，并为机器人编写程序，以应对环境问题。

学习营结束后，每名学生都会得到一个数码创作工具包（Digital Making Kit），以巩固所学的技能。

政府科技局的人形机器人“Ah Boy”和“Ah Girl”在台上与参与AI版数码学习营的小学生挥手打招呼。（唐家鸿摄）

政府科技局的两台人形机器人“Ah Boy”和“Ah Girl”也在启动日亮相，在台上和学生打招呼、打卡拍照，让小朋友一窥人工智能和机器人技术的未来发展方向。

从今年7月到明年4月，第五届数码学习营将惠及来自超过50所学校和社区机构的1000名7岁至12岁的小学生，并根据年龄定制学习内容。

面向低年级学生的活动，不会直接使用生成式人工智能平台，而是让学生在教练指导下接触人工智能的概念。高年级学生则在教练的监督下，理解和塑造人工智能的行为，从而学习负责任地使用人工智能。

中区市长潘丽萍受访时说，学生首先要建立对AI的认识，其次学会掌握AI，最后才能用AI进行创作。“虽然不是每个人都会成为科技创作者，但我认为每个人都应该有平等的机会经历整个学习过程，无论出身、背景、能力或财富。”

大华银行为今年数码学习营捐款50万元

大华银行为今年的数码学习营捐款50万元。自2019年推出以来，数码学习营已有5000名来自不同家庭背景的孩童获益，并获得大华银行总额300万元资助。

大华银行集团企业社会责任主管陈怡恬说：“一开始我们只是为学生提供电脑等硬件，后来发现硬件只是数码素养提升的一小部分，所以现在更注重提供内容、知识、技能和能力。”

数码学习营是中区社理会技能创前程青少年计划（SkillsFuture Junior）的一部分。