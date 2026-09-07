一袋“白面包”，居然引来百人抢购？新易通与本地面包品牌佳益食品推出联名EZ-Link挂饰广受追捧，有人苦等多日仍难见“面包”身影，也有“黄牛”疑狂扫约50个挂饰，标高价在二手交易平台转售惹众怒。

这款联名EZ-Link挂饰，以经典袋装白面包为原型，造型逼真可爱，几乎一比一还原超市货架上的商品。自上市以来便迅速成为“现象级”热门单品，吸引不少公众争相购买。

挂饰仅在全岛10个商场的自动贩卖机限量发售，包括碧山第八站（Junction 8）、白沙浮商业城（Bugis Junction）、盛港勘宝坊（Compass One）和裕廊东西城（Westgate）等地点。根据新易通8月28日在脸书发布的公告，挂饰数量有限，售完即止。

补货即清空 排队数十米

网上流传的视频和照片显示，每当工作人员为自动贩卖机补货，机器前早已排起长长人龙，队伍一度延伸数十米。尽管每人购买数量不一，但挂饰往往在短短数十分钟内便被扫空，让许多专程前往的公众扑空而归。

排队人龙延伸数十米，直至商场门外。（取自小红书）

“黄牛”大扫货 一次买走50个

随着挂饰成为抢手货，“黄牛”也随之现身。据民众发布在社媒平台的视频，两名男子上星期五（9月4日）在盛港勘宝坊的自动贩卖机前，一口气买走约40至50个挂饰，几乎清空整台机器的库存。

当时有不少人在后方排队等候，但两人拿着大购物袋不停购买，完全不顾其他公众的等待。

有民众见状数度上前询问，但男子置若罔闻；直到有人出声制止后，其中一人才表示会购买“最后一个”，随即又继续操作机器购买。

这番“扫货”行为引起现场排队公众不满，也引发网民议论。不少人质疑有人大量囤货，再借热潮转手牟利。

二手平台炒至近两倍价

记者查询二手交易平台旋转拍卖（Carousell）发现，这款原价21元9角的挂饰，已被炒至约40元至60元不等，部分售价甚至接近原价的两倍。有卖家以“限量”“最后一件”等话术促销，借热潮转手牟利。

原价21元9角的挂饰，价格在二手交易平台上被炒至两倍高。（互联网）

新易通：不鼓励转售 将陆续补货

新易通发言人答复《联合早报》询问时说，已知悉联名挂饰推出后，有公众反映出现一次购买多个挂饰的情况。鉴于需求强劲，当局对消费者的失望表示理解。

发言人指出，新易通不鼓励转售，也未授权或认可第三方转售商家发布的相关商品广告。“目前仍有佳益食品联名面包挂饰的库存，自动贩卖机也将陆续补货。”