商人在六年期间教唆经营名表珠宝店的儿子逃缴逾40万元个人所得税，还逃缴或企图逃缴超过25万元消费税；而且名表店其中一年的实际销售额超过千万元，却谎报低于百万元。

新加坡国内税务局星期一（9月7日）发文告说，这是本地首起涉及二手名表业者被治罪的案件。

被告冯泉华（61岁）面对15项包括抵触《所得税法令》和《消费税法令》的控状。他早前承认其中五项，法官星期一把其余控状纳入考量后，判他坐牢14个月，以及缴付约142万6808元的罚金。

根据案情，被告的儿子冯国龙（33岁，译音）是K.B. Luxury Watch and Jewellery的独资经营者。庭上没有揭露被告在名表店中扮演的角色。

2018至2020估税年期间，被告教唆儿子在个人所得税申报表中，申报收入仅介于9万余元至12万余元。实际上，儿子这三年的收入皆超过60万元，三年共少报172万8722元收入，逃缴35万1787元左右的所得税。

另外，根据消费税法令，业者若在一年内的应税销售额超过100万元，便达到注册消费税的门槛，须通知消费税署长并有责任注册消费税。

被告儿子的名表店在2018估税年的销售额为1047万5437元。被告明知销售额已超过100万元，儿子有责任注册消费税，却在2018年4月14日左右，指示儿子谎报销售额为91万9998元，借此隐瞒注册消费税的责任，少缴约10万8619元消费税。

被告也在2019年7月31日左右，教唆儿子在消费税申报表中，谎报应缴净消费税约8363元。然而，实际应缴净消费税约2万3559元，若罪行没有被揭发，儿子将少缴约1万5196元消费税。

其他纳入考量的控状显示，被告也教唆儿子在2015至2017估税年低报收入，逃缴约9万6905元所得税；2015年至2020年间的其他消费税相关控状，则涉及约13万余元的消费税。

冯国龙的案件仍在审理中。

税务局强调，当局严正看待所有逃税的案件，违法者将依法处置。

若发现自己或公司报税错误，应立即通知税务局，当局会酌情处理。税务局吁请知情者举报任何与税务相关的不当行为，举报者可获得相当于追回税款15%的奖金，顶限为10万元。举报者身份将保密。