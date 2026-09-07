新加坡与苏门答腊南部及中部地区的干燥天气预计持续，邻国火点若继续燃烧，我国料继续受烟霾影响。未来24小时空气污染指数料介于适中至轻度不健康水平。

截至星期一（9月7日）傍晚6时，全国24小时空气污染指数（PSI）介于63至85，属于适中水平；一小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于每立方米22至36微克，处于正常水平。其中，中部地区的情况相对严重，24小时PSI为85，一小时PM2.5悬浮颗粒浓度则是每立方米36微克。

国家环境局在星期一发布的报告中指出，我国星期一的烟霾情况良好。苏门答腊南部和中部，以及加里曼丹西部的火势引起的中度至浓密烟羽继续飘向我国。接下来几天，加里曼丹多处会下雨，但我国和苏门答腊南部与中部地区的干燥天气预计持续。火势若持续，新加坡料继续受烟霾影响。

环境局提醒，烟霾对健康的影响因个人健康状况、PSI水平及户外活动强度而异。

公众决定当下是否外出活动时，应参考一小时PM2.5浓度；规划隔天活动则应参考24小时PSI预报。

公众可通过烟霾网站、环境局网站、新加坡气象署网站或myENV手机应用获取实时空气质量信息。过去两周的区域火点分布也已上载至亚细安气象中心网站。