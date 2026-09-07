新加坡和卢森堡在地理位置上相距甚远，却同是大国环绕的小国，彼此都坚信唯有世界保持开放互联、自由贸易与国际规则得到维护，小国方能繁荣发展。两国期待携手开拓更多合作空间，在深化金融服务合作的同时，积极拓展太空、量子安全通信、网络安全和人工智能等新兴及关键科技领域的合作。

到新加坡进行正式访问的卢森堡首相弗里登，星期一（9月7日）出席了由黄循财总理主持的欢迎仪式，并举行双边会谈。

黄总理在随后为弗里登举行的午宴上致辞时指出，新加坡与卢森堡虽地理上相距甚远，但处境与精神相近。

他说：“我们同为大国环绕的小国，不仅国内市场有限，且缺乏天然资源。然而，我们从未让国土面积限制我们的抱负。相反，我们化小为动力，坚持对外开放、促进跨国界的人员与商业联系，并建立起可靠又值得信赖的合作伙伴的声誉。”

黄总理指出，这一开放策略为两国带来丰硕成果。如今，新卢两国都已发展成为主要的金融与商业枢纽，也是通往各自区域更广阔市场的门户。

新卢经贸纽带蓬勃发展 拓宽前沿关键科技合作

新卢两国的经贸纽带同样蓬勃发展。目前，卢森堡是欧盟在新加坡的最大投资来源国，也是新加坡在欧盟的第二大投资目的地。

黄总理指出，他与弗里登期待两国进一步开拓合作空间，深化在量子和人工智能等新兴关键科技，以及太空与卫星通信等前沿领域的合作。

他说：“两国之所以能建立起如此广泛的伙伴关系，归根结底在于双方秉持相似的世界观。根据我们的经验，我们深知唯有世界保持开放互联、各国贸易紧密合作、国际规则得到尊重与维护，所有国家，尤其是像我们这样的小国，才能繁荣昌盛。”

如今，这些有利于小国发展的外部环境正面临更严峻的挑战，新卢两国在捍卫这些原则上有着坚定的利益。

他指出，正如新加坡长期致力于建设一个更强大、更融合的亚细安，卢森堡也是欧洲一体化的坚定拥护者。他坚信，两国能携手努力，拉近两大区域的距离。

黄总理随后在脸书发文说，他与弗里登肯定了加强亚细安与欧盟关系的重要性，尤其是在我国明年将担任亚细安轮值主席国之际。

今年7月，卢森堡在本地设立首个常驻大使馆。黄总理说，这显示卢森堡致力于深化与我国及本区域关系的承诺。

弗里登在星期一也会见尚达曼总统。新卢两国去年庆祝建交50周年，尚达曼去年3月曾对卢森堡展开国事访问，并与弗里登会晤。

来新访问的卢森堡首相弗里登（左）星期一会见尚达曼总统（右）。新卢两国去年庆祝建交50周年，尚达曼去年3月曾对卢森堡展开国事访问，并与弗里登会晤。（数码发展及新闻部提供）

根据外交部星期一发出的文告，两人探讨了新卢等志同道合的国家，如何在动荡的全球环境中合作，维护国际规则、促进稳定与可预测性。他们也就当前的地缘政治动态展开讨论，包括欧洲局势的最新进展。

弗里登将于星期二（8日）在第48届新加坡讲座上发表题为“以自主为目标：世界变动中的欧洲”（Autonomy With Purpose: Europe in a Shifting World）的演讲。讲座由尤索夫伊萨东南亚研究院主办，国家发展部长徐芳达主持。

这是弗里登2023年出任卢森堡首相以来，首次访问新加坡以及东南亚。