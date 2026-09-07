大学学位在本地仍有价值，但随着毕业生日益增多，雇主越来越难单凭成绩判断应聘者是否具备所需素质，实习经验于是成了另一筛选标准。这无形中促使学生急于累积实习履历，雇主的招聘标准又相应推高，掀起一场越演越烈的求职“军备竞赛”。

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康，星期一（9月7日）在新加坡国立大学学生政治学会主办的肯特岗部长论坛上致辞时，鼓励雇主放眼成绩和实习经验以外的素质，更全面地评估毕业生的潜力，协助为这场“军备竞赛”降温。

王乙康说，不少毕业生和应届毕业生反馈，求职之路越来越难；有些人积累实习经验来装备自己，有的则称投寄几百封求职信都石沉大海。

根据本地六所大学发布的毕业生就业调查，在终考结束后的六个月内找到工作的毕业生比率，从2023年约93%降至2025年约89%。王乙康指出，本地情况虽不像一些国家，青年失业率达20%至30%的严峻水平，但现有数据也在一定程度上反映了就业市场的竞争正在加剧。

在王乙康看来，就业市场出现的一大转变，是大学毕业生人数及毕业生在同龄人口中的占比都增加了。1990年代，同龄人口中，每五人只有一人是大学毕业生；如今则是每两人就有一个。

“这是个正面现象，显示新加坡年轻一代的教育程度提高了……政府增加大学学额，不单为满足家长和学生对高等教育的需求，也为支持我国经济转型。”

但无论毕业生是多是少，雇主看重的始终是分析、协作及问题解决能力等素质，同时似乎总以学业成绩来评估应聘者。

王乙康强调，哪怕毕业生越来越多，大学学位仍有它的价值；然而，大学学位作为一种突出的评估指标，作用已不如从前。“雇主除了看成绩，也根据实习经验选人。”

这就造成了始料未及的后果：学生一边拼成绩，一边还得积累实习经验。雇主于是提高了招聘标准，而毕业生为了达到新标准，只好加倍努力装备自己，形成自我强化的循环。

“为了协助毕业生找到实习和就业机会，政府推出毕业生行业见习计划等项目。政府也难以避免地卷入了这场‘军备竞赛’。”

另外，一些原本分配给新入职员工的常规工作，如今可由人工智能代劳，这就进一步加剧了毕业生求职的焦虑。

有些经历成就不了亮眼履历 却足以反映个人可贵特质

王乙康认为，雇主对减缓毕业生的焦虑可发挥一定作用。

“这个‘军备竞赛’有多激烈，最终还是取决于雇主如何招聘。这并不是要雇主降低标准，但雇主越倾向于雇用实习经验更丰富、学历和成绩更亮眼的求职者，学生就会解读为必须争取完美履历。”

他希望雇主别只看成绩或实习经验，应该更全面地评估毕业生潜力，协助缓解过于内耗的“军备竞赛”。

“有些学生参加体育竞赛多年，有些投入艺术创作，有的环球背包旅行、服务社区或在家肩负看护责任。这些经历未必写得进一般履历，但足以反映一个人的特质：韧性、会否采取主动、自律、同理心、品格、工作态度。”

面对毕业生群体，王乙康则勉励大家继续保持信心。他指出，新加坡经济依然蓬勃，国际企业仍继续将重要设施设在本地并开展业务；本地企业也未停止招聘，尤其中小企业甚至在为请不到人而发愁。他也建议学生积极利用大学及各机构组织提供的就业支持及职业辅导资源，为职业铺路。

王乙康建议毕业生，收到聘约应认真考虑接受，逐步累积经验，建立信心，精深技能。

“有时，毕业生会因薪资比预期来得低，或难以平衡工作与生活，而婉拒聘约。这些元素确实也很重要，但在职业生涯起步阶段，积极学习并奠定事业基础，才最为重要。”