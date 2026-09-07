在澳大利亚开车撞击脚踏车骑士，导致对方卷入车底被拖行逾30米后伤重身亡，29岁新加坡籍男子近期在当地法院承认较轻的误杀罪名，案件定于11月下判。

这起追命事故发生在2024年5月24日下午约1时45分，地点是澳大利亚珀斯的郊区卡莱尔（Carlisle），珀斯与新加坡没有时差。

早前报道，被告是新加坡籍男子黄敬凯（音译，Ng Jing Kai）。他在案发时驾驶灰色起亚嘉华（Kia Carnival）汽车，撞倒一名48岁脚踏车男骑士。后者被拖行了一段距离，紧急送院后不治。

综合澳大利亚媒体报道，黄敬凯与死者并不相识，但两人事发前一天相信曾发生财务纠纷，黄敬凯因此才会动用私刑撞上死者。黄敬凯的数名亲友当时也在车上，事后同样被警方问话。

黄敬凯被捕后原本面临谋杀罪名。根据《海峡时报》查阅的文件显示，一直被还押的黄敬凯，已于今年8月在西澳高等法院承认较轻的误杀罪名。

在西澳，误杀罪名的最高刑罚为终身监禁。黄敬凯的案件料将于11月3日宣判。

根据社交平台领英（LinkedIn）资料，黄敬凯毕业于南洋理工大学会计系，从2022年10月起在补习中心Indigo Education Group担任数学补习老师。