98名男女因涉嫌参与非法放贷活动被警方调查，其中有三人涉及跨境非法放贷活动。

新加坡警察部队星期一（9月7日）发文告说，警方于8月25日至31日展开执法行动，98名年龄介于17岁至78岁的男女，因涉嫌参与非法放贷活动而被警方调查。

在为期一周的行动中，刑事侦查局和七大警署的警员在全岛展开突击检查。初步调查显示，一人被指充当非法放贷员、七人被指上门骚扰借贷人，另有46人涉嫌充当跑腿，到自动提款机协助汇款。另外41人则涉嫌开设银行户头，并将提款卡、个人识别码（PIN）或网银密码生成器交给大耳窿，协助他们非法放贷。

此外，警方也根据马来西亚皇家警察提供的情报展开行动，调查年龄介于26岁和48岁的两男一女，这三人被怀疑涉及跨境非法放贷活动。他们被指把银行户头和手机号码提供给大耳窿，并涉嫌参与马来西亚和新加坡的非法放贷活动。

针对98人的调查目前正在进行中。

早前报道，警方曾在今年7月发文告透露，有69名年龄介于15岁至76岁的男女，因涉嫌参与非法放贷活动而被调查。

根据放贷人法令，进行或协助非法放贷一旦罪成，初犯者可面对最长四年监禁，罚款3万元至30万元，以及最多六下鞭刑；大耳窿骚扰一旦罪成，初犯者可面对最长五年监禁，罚款5000元至5万元，以及三下至六下鞭刑。

刑事侦查局局长林玮扬高级助理警察总监在文告中强调，警方将继续采取果断行动，严厉打击这些犯罪团伙及协助者，包括与马来西亚皇家警察密切合作。

任何人若允许大耳窿使用他们的银行户头进行非法交易，都可能会被控上法庭，并在一年内被禁止使用自动提款机和网络银行服务。外国人若被发现向大耳窿借钱，或因协助非法放贷活动而被定罪，他们的准证也将被取消，并在服刑完毕后被遣送出境。

公众如果怀疑或知道有人可能涉及非法放贷活动，可拨打警方热线1800-255-0000，或通过www.police.gov.sg/i-witness提交资料。所有提供的资料将严格保密。