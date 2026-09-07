双溪加株一带的卡利巴株地铁车厂附近一片五个半标准足球场大小的庞大草坪，星期一傍晚突发冲天大火；火势狂烧逾三个小时，现场浓烟滚滚、火光四射，宛如灾难片场景。

这起火患在星期一（9月7日）傍晚6时50分左右发生，起火地点位于毗邻卡利巴株地铁车厂（Gali Batu Depot）的卡利巴株弄（Gali Batu Close）一带。

网上流传的视频显示，现场失火草坪范围极广，多处火点同时窜出熊熊火舌并迅速蔓延，将四周草地引燃。铺天盖地的浓烟遮蔽半空，大批警员与民防人员随后赶抵现场，全力展开救援。

新加坡民防部队答复《联合早报》询问时证实，失火草坪长宽各约200米。据计算，总面积达四公顷，相当于5.6个足球场大小，足见火势蔓延范围之广。

当局指出，民防人员以三支水枪将火扑灭，无人在事故中受伤。据了解，为控制大规模火势，当局共出动大约50名消防人员到场灌救。

本地近期频频发生草坪火患事故。上星期四（3日）下午约4时30分，武吉班让环路与法嘉路（Fajar Road）交界处，疑因焚烧冥纸祭品引燃一片草坪。当时失火草坪长约30米、宽约20米，面积约0.06公顷，相当于一个半篮球场。