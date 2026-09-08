在讲英语家庭居多的大环境中，华文学习面对更多挑战，华文教师不仅须具备扎实的教学知识，也得善用数码科技，为学生设计更有效且生动的学习体验。

教育部长李智陞星期二（9月8日）出席新加坡华文教研中心主办的第八届“华文作为第二语言之教与学”国际研讨会时，强调华文教师扮演的重要角色。人工智能（AI）绝不能取代教师和以人为本的教育理念。

他以华语致辞时说，掌握好双语能赋予学生连接世界、把握国际机遇的能力，在竞争日益激烈的现代社会中走得更远、站得更稳。

然而，随着更多家庭使用英语沟通，华文学习面对新的挑战，也因此更需要家庭、学校与社会各界齐心协力，从小为孩子营造一个有利于学习华文的环境。

他说，教育部近年来持续强化各阶段的母语教学，例如在小学推行“和书一起飞”阅读计划，以及从明年起把华文语文特选课程扩展至安德逊实龙岗初级学院，让更多高中生有机会修读语特。

李智陞说：“要实现这些目标，华文教师的作用尤为重要。华文教师不仅要具备扎实的学科与教学知识，也要善用数码科技，设计更有效、更有吸引力的学习体验。”

他透露，根据华文教研中心近期开展的中学教师数码素养研究，新加坡中学华文教师有良好的线上教学法知识。他们的教学对学生的学习表现、兴趣和信心都产生积极的影响。参与研究的教师还和中心的研究团队一起设计华文数码教学课程包，支持教师的专业发展和教学创新。

李智陞说：“由此可见，教育的核心，始终在于‘人’。人工智能是有力的助手，但它绝不能取代教师的角色。教育部近期就推出‘教师人工智能素养专业学习蓝图’，希望逐步提升教师的人工智能素养，引导他们审慎、负责任地运用人工智能，促进学生的学习成效。”

研讨会以“赋能·共创”为主题，汇聚海内外专家学者、教育工作者和教师，共同探讨在语言环境转变与人工智能发展下，华文的教学趋势与未来方向。

今年也是华文教研中心成立18周年，中心将发布三本出版物，推广中心在华文教与学方面的教研工作。

当中包括《华族情·狮城梦》，这套收集新加坡华族文化故事大赛获奖作品的分级读本明年将分发给各中学；专为学前华文教师出版的《绘芽集》，提供融合故事和游戏的教学方法，以及收录中心过去五年研究成果的英文学术著作。