为女儿举办12岁生日派对，一家人请来气球布置和灯光团队，却被指在服务完成后拖欠款项，一度“玩失踪”，还反问业者“是否缺钱周转”。气球布景师无奈报警，并将经历发到社交媒体，不料随后又引出新的纠纷。

气球布景师王骏勇（36岁）告诉《联合早报》，女孩的父亲于星期五（4日）联系他，称女儿隔天庆祝生日，希望他于星期六（5日）下午2时30分左右到乌节路一带的公寓布置场地。他当天正好有空，便接下订单，双方沟通需求后报价700元，对方同意。

由于这属于急单，王骏勇便没有收取押金，打算次日布置完现场直接与对方收全款。

星期六下午他准时抵达现场，布置期间拍照向客户更新进度，女孩母亲还回复“进度看起来不错”。下午5时30分布置完毕，他联系女孩父亲要求付款，对方称傍晚6时30分会回来，请他稍等。

王骏勇布置现场期间，也拍照向对方更新进度，女孩母亲还回复“进度看起来不错”。（受访者提供）

然而，王骏勇一直等到晚上约7时派对已开始，对方仍未现身。他转而询问女孩母亲，对方起初说丈夫在离公寓不远的东陵坊（Tanglin Mall），后又改口称“无法联络”。

直到晚上9时30分派对结束，父亲始终没有出现，母亲则表示“没有钱”，只能等丈夫付款。

王骏勇透露，这场派对还聘用了灯光公司Razes AVL及摄影师。据他了解，灯光公司也被拖欠970元；摄影师在派对开始前当场表明若不收款便离开，父母才紧急转账给他。

这场生日会也聘请了灯光公司Razes AVL及摄影师。据了解，这对父母也欠灯光公司970元款项。（受访者提供）

事后，王骏勇继续尝试联系对方，直至星期天下午约1时才收到回复，对方答应傍晚6时前付款。他当即表示，若逾期未还便报警。

承诺还款却反唇相讥

更令王骏勇哭笑不得的是，对方非但未按时付款，反在信息中呛声：“我不知道你的公司一天后就那么缺资金周转？” 随后再度失联，款项至今分文未付。他最终决定报警处理，并将此事公诸社交媒体。

王骏勇事后继续尝试联系女孩父母，但直到星期天下午约1时才收到回复。对方当时答应会在傍晚6时前付款。（受访者提供）

公开经历后风波再起

王骏勇将经历公开后，事件出现新波折。（受访者提供）

王骏勇将经历公开后，事件出现新波折。女孩父亲回复称：“我本来要付款的，但现在我想这笔钱得花在律师费上了。” 女孩母亲则称气球背景设计未按讨论要求执行，并反对被称作“骗子”。

一名灯光供应商随后也在群组中追问付款事宜，直言：“我们需要的就是付款，就这么简单，为什么这么难？”截图显示，女孩父亲随后将灯光公司的两名成员移出了群聊。

气球师：派对有多处疑点

王骏勇也提到，这场派对有多处疑点：派对原定傍晚5时30分开始，宾客却直到7时30分后才陆续到场，现场仅约六七名小朋友；现场设有即印摄影棚，但他观察全程只拍了一张照片；母亲与女儿互动看似正常，“最奇怪的是，所谓的爸爸一直没有出现”。

王骏勇从事气球布景约10年，这是他第一次遇到完工后客户长期不付款的情况。他原计划星期六去看演唱会，最终因留在现场等款而泡汤，“演唱会没看成，好心情也没了”。

截至他受访当天（7日）傍晚，仍未收到欠款。