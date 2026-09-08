许多数码服务的运作都依赖数据中心和云服务，这些基础设施一旦发生故障，不仅影响日常生活，甚至可能冲击新加坡的经济活动。政府将制定新法，设立两套执照制度，加强相关业者的安全韧性和可持续运作。

数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪，星期二（9月8日）提呈《数码基础设施法案》（Digital Infrastructure Bill）给国会一读。法案建议设立两套由资讯通信媒体发展局管理的执照制度，分别加强大型数据中心和云服务（cloud services）的安全与韧性，以及提高数据中心运作的环境可持续性。

数码部的文告指出，法案将强化新加坡数码经济的基础，同时提供更明确和可预期的监管框架，以支持数码基础设施的长期投资。

其中一套执照制度针对大型数据中心和云服务商，重点是降低服务大规模中断的风险。

数据中心负载达10兆瓦须受法定管制

数据中心方面，只要达到一定规模就须领牌；具体来说，托管数据中心（co-location data centres）和云数据中心（cloud data centres）的关键信息技术负载（critical IT load）若达到10兆瓦或以上，就会受管制。

托管数据中心是向第三方客户提供机房、电力、冷却和网络等基础设施的数据中心，客户一般自行拥有和管理放置在设施内的服务器等设备。云数据中心则向企业客户出租计算、存储和软件资源。

云服务商方面，则取决于其从新加坡客户赚取的云服务收入；若“基础设施即服务”（Infrastructure-as-a-Service，简称IaaS）和“平台即服务”（Platform-as-a-Service，简称PaaS）过去三年的平均年收入达到1亿元或以上，也须申请执照。

IaaS让企业通过互联网租用计算、储存等信息技术资源；PaaS则主要为应用开发者提供平台和环境，让他们构建、测试和部署应用。

符合门槛并领牌的业者，须采取实体和网络安全措施，也须制定业务持续和灾难恢复计划。一旦发生网络安全事故或服务中断，也须向资媒局通报。具体监管要求预计明年公布。

法令料明年初实施 约三分之二数据中心被监管

数码部指出，本地约有70个数据中心，其中三分之二预计将达到两套执照制度的门槛。

法令预计明年实施。受管制的数据中心和云服务商在法令生效后，将有六个月提出执照申请。当局会在法令生效前先同业者确认它们是否须领牌，让业者有更多时间准备。

根据2025年发布的《新加坡数码经济报告》，我国数码经济规模已从2018年的670亿元，增至1280亿元，占国内生产总值18.6%。

数据中心和云服务是数码经济的基础设施，支撑电子付款、私召车、企业管理和人工智能等日常服务和商业活动。随着经济和社会越来越依赖数码基础设施，政府认为有必要为相关设施设下统一的安全、韧性和可持续发展基本标准。

当局早前展开公众咨询活动时，一些参与者提出，希望政府认可业界现有的国际标准和认证，以免增加不必要的监管和行政负担。

数码部和资媒局回应说，在制定安全与韧性要求时，将参考国际标准和业界最佳做法，并结合本地情况。在可行的情况下，当局也会认可现有、获业界承认的审计和认证，作为证明业者符合要求的依据。

也有参与者要求当局说明，新法与现行《网络安全法令》（Cybersecurity Act）的要求若出现重叠，业者该如何应对。两套法令实际上监管的风险范围有所不同；网络安全法令侧重网安，新法则进一步涵盖停电、冷却系统故障、火灾和其他实体或营运事故等可能导致服务中断的风险。

数码部、网络安全局和资媒局将简化两套法令列出的要求、合规性和运营流程，避免业者重复应付相同要求。若两套法令对网安事故的通报要求相近，业者只须向资媒局报告，有关资料之后会与网安局共享。