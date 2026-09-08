新加坡中学生在2025年国际学生评估项目表现优异，阅读能力蝉联榜首，也在数学、科学以及新增设的计算问题解决能力测试中名列第二。

计算问题解决能力（Computational Problem Solving）环节测试学生的运算思维，以及如何利用数码工具解决问题，例如：要求学生利用编程知识为物品分类。新加坡学生在这项测试中获得563分的平均分，高于经济合作与发展组织（简称OECD）国家平均的500分。澳门以572分名列第一，中国大陆以560分排第三。

经济合作与发展组织星期二（9月8日）公布2025年国际学生评估项目（Programme for International Student Assessment，简称PISA）结果。针对15岁学生展开的测试每三年举办一次，旨在了解学生运用阅读、数学和科学方面的知识和技能，也通过新增的测试环节来评估学生解决问题的能力。

超过91个国家和经济体的逾76万名15岁学生参加测试。新加坡有6600名学生在去年4月至5月参加这项抽样调查，来自145所中学和12所私立学校。除了测试，学生也回答问卷调查，了解他们的学习环境和态度等情况。

新加坡在阅读测试中以535分蝉联第一，中国大陆和台北分别以527分和508分名列第二和第三。2022年缺席的中国大陆去年重返评估，在数学测试中以612分登上榜首，新加坡以563分退居第二，澳门名列第三。新加坡这次在阅读和数学的得分都分别比2022年的543分和575分低。

至于科学测试，名列前三的依序为中国大陆、新加坡和澳门。新加坡取得560分，与2022年的561分相近。

教育部在文告中指出，我国学生在阅读、数学和科学继续维持优异表现，在阅读、数学和科学测试中都取得高分的学生占15%，比率远高于OECD平均的3%，也是各教育体系中最高的。

超过半数学生也在计算问题解决能力测试获得高分，比OECD平均的约25%多，反映本地学生大多能有效运用技能来解决复杂的实际问题。

优秀与落后学生分数差距扩大

但教育部也发现，优秀生与表现差的学生的分数差距有所扩大，这凸显继续支持不同学习需求的学生是必要的。对比表现最佳10%学生和表现最差10%学生在科学取得的分数，两者的分数差距在2025年增加18分。

不过，与全球相比，来自较低收入家庭的新加坡学生继续交出好成绩，在各项测试的表现都比OECD国低收入家庭学生理想。

经合组织在报告中指出，在新加坡属经济阶层最高25%的学生，他们在科学测试的得分，比经济阶层最低25%的学生高出91分，这与OECD国的85分差距接近。一些经济条件差的学生在学习上也展现韧性，新加坡有约11%弱势学生在科学的表现达到前25%的水平，OECD国在这方面的比率为12%。科学是2025年评估的重点项目。

教育部将继续与学校合作，为有较多弱势背景学生的学校提供额外人力与资源，以及通过提升版社区联系计划（ComLink+），支持有需要的学生。