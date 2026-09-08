本地达到一定规模的数据中心，日后或须符合能源效率标准。随着人工智能（AI）和数码服务推高算力需求，政府希望在继续发展数据中心的同时，更有效地使用有限的电力、土地和水等资源。

《数码基础设施法案》（Digital Infrastructure Bill）星期二（9月8日）在国会提呈一读。法案拟设立两套执照制度，其中一套针对数据中心的环境可持续性，由资讯通信媒体发展局管理。

根据拟议框架，关键信息技术负载（critical IT load）达3兆瓦或以上的数据中心须领牌，这包括云数据中心、托管数据中心和企业自用的数据中心。3兆瓦的门槛主要用于区分数据中心与一般规模较小的服务器机房。

持照业者首先须符合设施层面的电力使用效率要求，包括电力使用效率（Power Usage Effectiveness，简称PUE）指标。这个指标比较整座数据中心的总耗电量与服务器等信息技术设备的实际用电量。

业者须提呈可持续指标 确保履行扩容环保承诺

业者也须定期追踪和提呈主要可持续发展指标，让当局掌握行业整体的资源使用情况。具体的PUE标准和其他要求将在日后公布。

法案也允许当局把业者通过“数据中心征集计划”取得新增容量时所作出的相关承诺，列为执照条件，确保业者履行承诺。

我国目前的数据中心总容量已超过1.6吉瓦。随着AI、自动驾驶和其他数据密集型应用带动算力需求增长，政府认为新加坡仍须增加数据中心容量，但数据中心也大量使用土地、电力和水，因此须提高资源使用效率。

数码发展及新闻部和资媒局今年7月就法案展开公众咨询，共收到25份回应。整体而言，回应者支持提升数据中心可持续性的政策目标，但也关注现有设施如何达到新的能源效率要求。

一些业者指出，现有数据中心要达到新的PUE要求可能面对实际困难，并希望当局给予足够过渡时间，以免改造过程影响现有服务。当局回应说，将继续同业者商讨具体要求和过渡安排。

服务器能效暂不设强制标准 视实际情况按阶段推行

至于服务器本身的能源效率，当局初期不会设强制标准。这是因为部分数据中心业者并不拥有或管理客户的服务器，无法决定客户何时更换设备。当局现阶段会鼓励业者与客户了解设备的能源效率和更新计划；日后若要实施强制要求，将先咨询业界，并给予足够过渡时间。

用水效率也采取类似做法。数据中心目前已遵循公用事业局的节水指南，当局日后若考虑制定强制标准，会先同相关政府机构和业界商讨，确保要求切合实际。

吉宝有限公司数据中心首席执行官黄伟明对新框架表示支持。他认为，清晰而务实的监管框架有助加强业界信心和韧性，并支持长期创新与投资。