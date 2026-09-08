新加坡今年上半年的工作场所安全与卫生表现大致保持稳定，然而，其间仍有21人因工伤事故死亡（包括平台人员）。若按此推算全年，相当于每10万名员工当中，有1.1人因工丧命，高过去年同期。

人力部星期二（9月8日）公布今年上半年的《工作场所安全与卫生报告》时指出，若不包括平台人员，今年上半年的工伤死亡人数为17人，年化率为0.90，仍高于去年同期的0.86。

致命工伤率的上升，凸显了持续保持警惕的必要性，人力部目前正在探讨进一步的措施，以强化各方对工作场所安全与卫生的自主意识和问责机制。这些措施包括：通过加强执法来加大威慑力度，以及重新评估安全商业环境计划（bizSAFE）计划，让它能更准确地反映企业的实际工安表现，并更加注重培训和渐进式的安全实践。

人力部希望最迟在2028年把年化工伤致命率降至低于1.0的水平。

不包括平台人员的重伤率则有所改善。今年上半年共发生274起重伤事故，较去年同期减少19起。若推算至一整年，相当于每10万名员工当中有14.6人因工作事故受重伤，少于去年同期的15.8，创下历来最低的重伤事故年化率。

重伤指的是导致员工断肢、失明、失聪，以及瘫痪等严重后果的非致命工伤事件。

从行业来看，今年上半年因工丧命人数最多的三大行业是运输与仓储业（五人）、建筑业（四人）和平台工作（四人）。

源自建筑业的致命与重伤率在今年上半年继续呈下降趋势，年化率为24.1，是自2020年来的新低点。

人力部指出，建筑业工作场所安全的改善，主要归功于中大规模的建筑工地。这类建筑项目的重伤与致命人数从去年同期的26人降至19人。小规模工程则报48人，略高于去年同期的46人。当局正探讨措施，针对小规模建筑业工地安全，加强威慑与问责。

死于车辆事故人数依然最多 新增溺毙窒息致死事故

按事故类型划分，今年上半年共有九人死于车辆事故，与去年同期持平。其中有七人在工作相关的交通意外中丧命，包括四名平台工作者。

去年上半年未发生任何溺毙或窒息致死的事故，但今年同期却有五人死于溺水或窒息。其中三人在同一起水上交通事故中丧命，即今年6月12日，一艘补给船和一艘登陆艇在巴西班让码头附近相撞后沉没的事故。

人力部在文告中引述人力部兼文化、社区及青年部政务部长迪内希说：“因工重伤人数创新低，体现了本地雇主、员工和安全专员的共同努力。不过，因工丧命率的上升，尤其是与车辆有关的事故，令人深感担忧。

“我们正采取切实行动应对这一问题，同时在更广泛层面上，加强工作场所安全与卫生的承担与问责。雇主与雇员都必须持续保持警惕，将工作场所安全与卫生视为每日的首要考量。”

今年6月，我国在短短四周内就发生了五起安全事故，导致七名工人丧命。政府因应这一连串致命事故，收紧执法措施，包括延长雇主因工作场所安全缺失而须停工的时长，以及提高安全违规行为的罚款。

职业病例同比增逾百起

根据报告，今年上半年报620例职业病（occupational disease），较去年同期的485例增加近三成。当中首三个病症类型依然是噪音引起的失聪（占病例的57％）、与工作相关的肌肉骨骼疾病（23％）和职业性皮肤病（11％）。

人力部解释，这是自去年12月1日统一《工作场所安全与卫生法令》和《工伤赔偿法令》下的职业病清单后，当局首次根据新扩增的清单发布工作场所安全与卫生报告。

此外，人力部近年来也加强工作场所健康监测，持续展开行动、干预和沟通，推动雇主和医生积极通报职业病病例。从今年起，人力部不再展开额外疾病筛检，所有病例都仅来自雇主与医生自发通报。