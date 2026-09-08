经济合作与发展组织的调查显示，新加坡学生需要更有力的家庭支持，仅39%认为家人关心他们在学校的学习，远低于经合组织国平均的58%。49%学生每周会与家人讨论在学校的情况，这个比率也低于经合组织平均的60%。

参加2025年国际学生评估项目（Programme for International Student Assessment，简称PISA）的学生除了进行阅读、数学等方面的测试，也会接受经合组织（OECD）的问卷调查，了解他们的学习环境和态度等情况。新加坡有6600名学生参加这项抽样进行的评估。

教育部指出，与2022年PISA一样，相较于经合组织国，新加坡学生觉得家人给予的学习支持较少。每周会与家人讨论在校情况的学生比率，和自觉家人关心他们在校学习情况的学生比率都比2022年低。

在2022年调查中，49%新加坡学生认为，家人对他们在校的学习情况感兴趣。这个比率在新一轮调查跌了10个百分点。54%学生每周会与家人讨论在学校的情况。

教育部指出，孩子渴望与父母互动并从亲子互动中获益。由保健促进局、社会及家庭发展部和教育部联合推出的亲子身心健康（Parenting for Wellness）资源协助家庭支持孩子。

在校平均每天花2.1小时用数码配备做学习活动

经合组织报告也指出，新加坡学生平均每天在学校花2.1个小时使用数码配备进行学习活动，经合组织平均为1.7小时。多数教育体系的学生都使用人工智能（AI）聊天机器人学习。

66%新加坡学生每周至少一次利用AI聊天机器人学习，OECD平均为46%；46%学生经常使用AI为新课题做初步资料搜集, OECD平均为31%；41%学生利用AI概述文本，OECD平均为30%。利用AI草拟初稿的学生占45%，高于OECD平均的29%。

教育部在文告中说，新加坡学生对数码配备的使用有较积极态度和健康意识。例如，78%学生上网找资料时会比较不同信息来源，比OECD平均的64%高。

本地学生环保意识强

此外，我国学生有很强的环境保护意识，排名全球第二。2025年PISA在科学测试中增添一个环境素养的指标，也从问卷调查了解学生的态度。中国大陆、新加坡和台北是表现最佳的前三个教育体系。

教育部指出，27%本地学生取得高分，高于OECD平均的7%。94%学生认为他们可以采取行动，为环境保护扮演积极角色，比率高于OECD平均的81%。

不过，新加坡学生在校外较少参加体育活动，23%在校外完全不运动，高于OECD平均的17%。教育部将继续通过“茁长SG”（Grow Well SG）保健计划等管道，培养学生的健康生活习惯。