随着人工智能（AI）越发普及和先进，一些特定工作可能被取代，但最终产生的就业机会或许远远更多。到时，消费者可能更渴望具有人情味的服务，未来各国政府也可能会规定某些工作只能由人类完成。

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康，星期一（9月7日）在国大学生政治学会主办的肯特岗部长论坛上致辞时，谈到AI带来的种种不确定因素时，勾勒出在未来AI驱动的时代下，可能出现的一些现象。

王乙康指出，AI将来可能会取代一些如程序编写员、翻译员等特定工作，但目前人们更常看到的是，AI虽能在某些行业或机构代劳一些常规性的任务，却没有造成大量员工失业，而是被员工当作一个既省时又能减轻工作负担的有用工具，反而促成一些工作岗位被重新设计。

他认为，AI是这个时代不确定因素的一大来源，它正急速发展为通用人工智能（Artificial General Intelligence）、人工超级智能（Artificial Superintelligence）等更先进版本，人们对未来产生焦虑感是很自然的事。但他呼吁在座学生不妨对自己、对新加坡，以及对人类保持信心。

他指出，当AI发展至高端阶段时，各种研发和创新所需时间有望缩短，比如在研发新药物、无碳发电技术、更优质的机器和更快速的工程计算等方面，最终所创造的经济效益和就业机会可能远超过它所取代的工作。

另一方面，人类届时也可能采取措施，限制AI无限度发展。美国微软创始人比尔·盖茨上个月发表了一篇文章，就是呼吁政府在特定领域为人类保留工作岗位，以保护劳动力免受AI冲击。

在王乙康看来，消费者也可能更希望获得有人情味的服务，未来可能会要求医生、教育工作者、警察、人力资源工作者、服务人员和金融顾问，甚至是主厨和演员都必须是人类。

面对充满未知的前路，王乙康鼓励学生尽量把握当下的学习机会，不断精进能力，以迎接未来挑战。