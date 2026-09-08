坚信特需儿童也有权利尽情玩乐和参与体育活动，孙渼翔申请了赋能体育基金，开办为期12周的体育活动计划，让特需孩子能通过体育去探索与学习，并取得个人成长。

45岁的孙渼翔在九年前创办“行善新加坡”（Be Kind SG）组织，为那些有智力障碍和自闭症的特需者打造一个友善且包容的社会。

去年年底，组织与不同合作伙伴每月举办一次以肢体运动为基础的活动，例如小型障碍赛，让特需儿童参与。对于孩子有机会能在安全的环境中活动筋骨，家长们对孙渼翔表达了感激。

“不少家长都希望自己的孩子能有更多机会参与体育活动，但能包容特需儿童的体育活动很少，不然就是收费非常昂贵，价位接近治疗服务。”

当孙渼翔得知赋能体育基金（Enabling Sports Fund）的设立就是为了资助和推动由社区主导的项目，让残障者有更多机会参与体育活动时，她决定申请这个得到总统挑战支持的基金。

若没有申请这个基金，她不会贸然举办正式的体育活动，因为这并非她的专长。获得基金资助后，她就能聘请专业教练来给予特需儿童所需的协助。

为期12周的计划名为“Play.Able: Unified Play & Grow”，聚焦于足球、羽毛球和地板钩球（floorball）等体育活动。

这项计划的一个额外收获，是特需儿童得以与一般儿童玩乐。父母带特需孩子去参加活动时，往往也带着其他孩子。这使到来自不同家庭、拥有不同能力的孩子可以齐聚一堂，通过玩耍学习相互包容与理解。

孙渼翔期望参与计划的特需儿童日后有机会在更大的平台展现能力，甚至是参加比赛。“但对很多特需儿童的家长来说，能有机会发掘孩子的天分，让孩子能与其他特需儿童和来自其他学校的孩子一起玩乐，就已经感到非常高兴。”

“比如有一个4岁的女孩，她需要助行器才能移动，但她其实也可以踢球。她的母亲告诉我，这是她走得最稳的时候。这让我真的很感动。”