政府考虑针对更多涉及儿童和青少年工作的岗位，扩大背景审查范围，包括为目前不受监管的行业引入自愿审查制度。

内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长吴培铭星期二（9月8日）答复多名议员的提问时，说明政府如何加强保障未成年人的安全。

《联合早报》日前报道，一名已婚男子借自己TikTok网红的身份，接近一对从小被生父抛弃的小兄弟；他表面上扮演男童父亲和宗教导师的角色，实际上却数次性侵犯两名男童，包括在回教堂内强奸年仅6岁的弟弟。

这名男子早在2021年就曾非礼一名17岁少年，同年12月被逮捕后同日获保释。案件引发多名议员关注，现有制度是否足以防止涉及性罪案者继续接触未成年人。

吴培铭说，政府已考虑一段时间，是否扩大审查范围，涵盖更多会接触儿童和青少年的岗位，包括是否为不受监管的行业引入自愿审查。有关机制可采取议员提出的“证书”制度。

政府在研究过程中，也须考虑审查制度是否切实可行，以及中小企业雇主是否有能力应付相关要求。不过，吴培铭强调，儿童安全必须优先，政府准备就绪后将公布更多详情。

目前，受公共机构监管、须长期接触儿童和青少年的岗位，求职者须接受背景审查，包括是否曾犯罪，或因性罪行被定罪。这些岗位包括回教堂全职职员、回教宗教师、教育部学校和持牌学前教育中心职员，以及向新加坡体育理事会注册的教练。

至于不受监管的行业，目前没有规定要求雇主核查员工的犯罪记录。不过，雇主可要求求职者申报过往犯罪记录，以纳入招聘考量。