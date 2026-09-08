交通部长萧振祥指出，印度航空的亏损并未影响新加坡航空公司投入机队维修或航线运营的资源，新加坡人也没有为新航投资印航“买单”。

也是财政部第二部长的萧振祥星期二（9月8日）在国会回答工人党阿裕尼集选区议员张文杰的口头询问时说，张文杰可以质疑新航投资印航的决定是否明智，但不能把一项商业投资风险，推断成新航可能陷入财务困境，甚至进一步引发纳税人须出手解救的担忧。

萧振祥说：“暗示任何一项投资背后存在不良动机，无助于营造良好环境，让公司做出最符合新加坡和新加坡人利益的商业决定。”

新航在《交通领域（关键企业）法令》去年4月15日生效后，列为指定关键交通企业。法令旨在防止极端情况，确保从事交通运输的关键企业，能继续为新加坡提供安全、可靠和高效的交通服务。

萧振祥说，如果发生可能实质阻碍或损害关键交通服务事件，新航须向有关当局通报。不过，海外联营企业出现亏损，并不一定达到这一门槛。重要的是，有关亏损是否影响新航在我国的机队、维修和航线运营。

“这是一个基于事实的判断，而我们距离这个情况还很远。现阶段，我们没有理由质疑新航在新加坡提供航空服务的能力。”

新航于2013年与印度塔塔集团控股公司（Tata Sons）合资成立塔新航空（Vistara）。塔新航空2024年并入印度航空后，新航取得印航约四分之一股权。

印航近期寻求塔塔集团和新航注资15亿美元（约19亿新元），以缓解持续亏损和推动转型。消息在8月底曝光后引发市场关注，本地网络也相继出现不少负面评论。

新航8月29日在《商业时报》刊登文章，说明投资印航的考量；新航最大股东淡马锡也公开支持这项投资。

萧振祥说，张文杰此前的言论暗示新加坡人似乎在新航投资印航买单，但事实并非如此。

他指出，新航是上市公司，拥有超过100亿元的现金储备，以及超过30亿元未动用的信贷额度，投资资金来自公司自身收益。

他指出，新航也没有为了投资印航，要求股东额外注资；即使这么做，也是公司与股东之间的商业事项。

萧振祥说：“印航的财务并非新航的财务，印航的亏损不会自动成为新航的负担。”他说，新航也没有义务满足印航的注资要求。新航已表明，董事局会根据商业利益评估任何注资要求。

萧振祥强调，新航营运50多年来，除了冠病疫情那个特殊时期，从未因任原因要求淡马锡注资。

他指出，要打造具备全球竞争力的企业，意味着要进入充满挑战的市场，并有能力熬过不顺遂的时期。

“我们不能一方面要公司走出去、参与竞争，另一方面又把它们在海外碰到的每个困难，当成应留在国内的理由。我们对中小型企业是如此，对淡马锡关联公司如新航也是如此。”