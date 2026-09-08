政府接受政治薪金检讨独立委员会建议，大致保留2012年提出的薪金框架，并微调其中一些参数。不过，政府不打算一步到位，直接把部长薪金立即调整到独立委员会建议的水平。

国会星期二（9月8日）复会，总理兼财政部长黄循财中午12时在国会发表部长声明，代表政府回应2026年度政务官与国会议员的薪金检讨报告。

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声随后也会发表部长声明，进一步说明政府回应方案里的薪金调整细节，国会将在星期四（10日）对回应方案进行全面讨论。

黄总理说：“议员们将有机会提出他们的意见和问题，陈部长和我将回应。”

黄总理也说，独立委员会星期二发布报告，政府于同天阐明回应方案，是为了让议员和国人把两者结合起来看。“委员会审查了框架并提出建议，但如何实施这些建议是政府需要做出的判断，并为此承担责任。因此，我们没有单独发布报告，让人们去揣测这将如何实践，而是同时公布我们的应对方案。”

根据2012年的薪金框架，MR4级别，即初级部长薪金参照基准是新加坡公民当中收入最高1000人的年薪中位数再打六折，也就是年薪110万。除了个人表现花红，部长薪金中也加入国家表现花红的成分，以及根据反映经济表现的国内生产总值（GDP）、失业率、中位数收入增长率和低收入者收入增长率等指标计算。

总理的薪金则是MR4的两倍，他不领取个人表现花红，年薪为220万元。总统的薪金则相等于总理薪金的0.7倍。