初级部长所属的MR4级别部长薪金参照基准，将从110万元上调至180万元，国会议员的津贴则从每月1万3750元调高至1万8500元。有关调整10月15日生效，但目前在任的部长薪金不会立即调整到独立委员会建议的水平。

总理兼财政部长黄循财星期二（9月8日）在国会发表部长声明，代表政府回应2026年度政务官与国会议员的薪金检讨时也说，总统、议长和副议长薪金的调整也会在同日生效。