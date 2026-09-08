MR4部长基准年薪上调至180万元 但在任部长薪金调整不会一步到位
总理兼财政部长黄循财星期二（9月8日）在国会发表部长声明，代表政府回应2026年度政务官与国会议员的薪金检讨时也说，总统、议长和副议长薪金的调整也会在同日生效。 （gov.sg视频截图）
初级部长所属的MR4级别部长薪金参照基准，将从110万元上调至180万元，国会议员的津贴则从每月1万3750元调高至1万8500元。有关调整10月15日生效，但目前在任的部长薪金不会立即调整到独立委员会建议的水平。
总理兼财政部长黄循财星期二（9月8日）在国会发表部长声明，代表政府回应2026年度政务官与国会议员的薪金检讨时也说，总统、议长和副议长薪金的调整也会在同日生效。
根据2012年的政治薪金框架，总统的薪金是总理薪酬的0.7倍，而总理薪酬是MR4的两倍，因此总统的年薪将从154万元增至252万元。
议长薪酬则是MR4的一半。这意味着他的年薪将从55万元增至90万元。副议长的年薪是议长的15%，因此年薪将从8万2500元增至13万5000元。
黄总理强调，针对政治薪金检讨报告书所要做的辩论，不仅仅是关于今天支付多少薪水给部长，而是关于未来的总理是否有机会说服足够的贤才，无论他们是来自公共服务、私企还是社会各界的新加坡人，能挺身而出，打造一支一流团队，为国为民服务。