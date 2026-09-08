黄循财总理下来五年，将把所获得的加薪增幅全额捐赠给合适的公益事业。

总理兼财政部长黄循财，星期二（9月8日）在国会发表部长声明时做出这项宣布。

根据政治薪金框架，总理的薪水是MR4级别部长薪金参照基准的两倍。当基准从每年110万元调高至180万元时，他所获得的加薪增幅是140万元。

换言之，以五年计算，黄总理总共将捐出700万元。

总理在薪金调整后捐出加薪部分是有先例的。2007年总理年薪从246万元调高至309万元时，时任总理李显龙将五年的加薪部分全数捐给慈善机构，总额约300万元。

黄总理在部长声明中强调：“这是我个人的决定，我不期盼或要求其他政务官也这样做。”

他也说，作为一般原则，他不赞成公开作秀式地展示慈善捐赠。薪金框架是内阁的集体决策，但他身为总理，必须承担最终的责任。他也必须让新加坡人知道自己的决定，而且他推进这些改变，是因为相信它们符合新加坡的长远利益。

黄总理还说，五年期满后，他将结合当时的情况重新考虑。他希望能像一如既往地支持公益事业，但不想做出无限期的公开承诺，或建立一种给未来总理压力要效仿的先例。