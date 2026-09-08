9月起，执法人员在路上巡逻时若发现报销的车子，将先锁上车轮，再交由陆路交通管理局扣押。

政府也拟立法进一步收紧管控，“杀车”后没有按规定证明车子已妥善处置者，一旦罪成，每拖一天可罚款最高500元。

此外，销售或供应报销车将属违法行为，一旦罪成可被判罚款最高2万元，或坐牢最长两年，或两者兼施。重犯者的刑罚将加倍。

文化、社区及青年部兼交通部政务部长马炎庆星期二（9月8日）在国会为《陆路交通与相关事项（第二）法案》（Land Transport and Related Matters (No. 2) Bill）提出一读。法案将赋予当局更多执法权力，加强对报销车的管控。

报销车路上行驶案例 去年激增逾两倍

根据交通部、陆交局和新加坡警察部队的联合文告，在公路上发现报销车的案例从2024年的75起，激增超过两倍至去年的245起。

文告说：“使用报销车属非法行为，也对公路安全构成严重风险，因为这些车子没有有效保险，不适合在公路上行驶。当中一些车子还涉及撞后逃跑和贩毒等犯罪活动。”

为加强执法，从9月起，陆交局和警方在巡逻时若发现报销车，将先锁上车轮，并交由陆交局扣押。如此一来，执法人员能继续执行其他任务。当局也会在热点展开更多联合执法行动，包括设置路障和加强巡逻等。

为更好地从上游杜绝这类违法行为，当局也立法从报销车的处置环节着手，通过四项新措施，防止这些车辆在报销后继续流通或被非法使用。

车主日后“杀车” 或须找当局授权出口商

其中，当局将推出“授权出口商计划”（Authorised Exporter Scheme），报销车若要出口，日后须交由陆交局授权的出口商处理；出口商须遵守监管要求，确保车子得到妥善处置。

例如，授权出口商须在陆交局批准，并设有保安措施的场所存放报销车，切割、包装等出口作业也须在那里进行，以防不良业者不按规定处置或出口车子。

当局将在授权出口商计划实施前，给业界至少一年过渡期。计划实施后，车主“杀车”时，只须把车交给授权出口商、废料厂或出口加工区业者，无须向陆交局提交处置文件。

随着程序简化，车主处置报销车的宽限期，也将从目前的一个月，缩短至14天。当局指出，这可减少报销车在妥善处置前被滥用的风险。

法案也将允许政府限制一些高风险者，注册新车或接手二手车，这包括曾非法持有报销车的人，以及可能被犯罪组织利用的18岁以下青年。

政府强调，会严厉打击利用报销车从事违法活动的行为。车主须按照陆交局规定，及时妥善处置报销车，违例者将面对执法行动。