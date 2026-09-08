制伏悍匪的冲锋枪、恶势力使用的致命武器，以及恐怖分子的秘密手记，这些曾令人闻风丧胆的真实物证，如今都在内政群英学院全新的两层展馆中展示。

配合内政群英学院启用20周年，学院于星期二（9月8日）推出全新展馆，全方位展示内政团队打击犯罪、守护国家安全的发展历程。

展馆设有七个区域，公众可看到涉及上世纪80、90年代重大罪案的枪支，以及回顾新世界酒店和尼诰大道倒塌等重大灾难事件。

展览也涵盖进入21世纪后，与毒品、诈骗和恐怖主义相关的案例，公众能近距离看到恐怖分子制造的炸弹和刺杀手册，以及用来藏匿毒品的真实物证。

展馆回顾了我国早期非法枪支问题和重大的罪案。（周国威摄）

公众在展馆内也能回顾我国曾经历的重大事故，包括新世界酒店和尼诰大道倒塌事件。（周国威摄）

利用科技转型培训

在星期二的工作计划研讨会上，学院也宣布将与新加坡警察部队设立全新的虚拟射击靶场，以提升培训能力。射击靶场可模拟多种场景环境，并能调节射击距离，实时显示射击速度。

内政团队英学院在研讨会上示范虚拟射击，训练枪支的重量与真枪相当，也能模拟开枪时的后坐力。（周国威摄）

学院也将持续运用虚拟现实和混合现实技术，翻新现有培训村，让学员能够体验更具临场感的逼真训练场景。

到了2029年，学院将翻新内政团队事件模拟系统（Home Team Incident Management Simulation System）。届时，系统将连接多达21个卫星中心，支持多达120名用户同时使用，内政团队的不同成员将能在各种虚拟环境中协作训练。

此外，学院将建立一个由人工智能赋能的培训社区，利用人工智能协助创建和修订培训内容，以及进行评估和评分工作。

到了2036年，学院也将升级硬件设施，推出设有室内跑道的新个人体能测验中心，确保培训即使在恶劣天气条件下也能安全有效地进行。

律政部长兼内政部第二部长唐振辉在活动上致辞时说，内政群英学院是建设内政团队能力、认同感和领导力的核心机构。随着内政团队的运营环境变得更具挑战性，面对的威胁日益数字化、跨国化且变化迅速，公众的期望也越来越高。

内政团队的培训必须跟上作战需求、技术变革、不断演变的威胁，以及新工作方式的发展步伐。

“内政群英学院下一阶段的转型并非纯粹为了顺应科技。而是为了帮助学员训练得更好、学习得更快、更有效地运用技能，并在整个内政团队中实现更无缝的协作。”

公众11月1日起可预约参观展馆。除了近距离观摩珍贵物证外，也能通过互动装置和游戏，沉浸式体验刑侦人员在第一线侦查破案的真实流程。