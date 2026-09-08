为加强回教宗教机构对儿童和青少年的安全保障，政府将成立委员会，全面检视现有措施。检讨范围不仅涵盖回教堂和宗教学校，也包含如何监督正式和非正式宗教教学。

《联合早报》日前报道，一名已婚男子借自己TikTok网红的身份，接近一对从小被生父抛弃的小兄弟；他表面上扮演男童父亲和宗教导师的角色，实际上却数次性侵犯两名男童，包括在回教堂内强奸年仅6岁的弟弟。

主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈星期二（9月8日）在国会回应多名议员针对这起案件的提问时说，政府将成立委员会，全面检视本地宗教机构现有的儿童安全保障措施，并提出加强措施的建议。

委员会将从两方面着手。首先，检视保护未成年人的现有措施是否还能进一步加强，范围不仅包括回教堂，也涵盖宗教学校。

其次，委员会将探讨如何让社区成员，尤其是儿童和青少年，更安全地获得宗教指导。这包括如何监督正式和非正式宗教教学，以及应对网络影响等新风险。

委员会将直接向扎吉哈汇报，检讨结果也会与社区分享。委员会由新加坡回教妇女协会主席拉斯瓦娜（Razwana Begum）和回教宗教师法图尔拉赫曼（Ustaz Fathurrahman Dawoed）共同领导。两人接下来将召集团队，委员会成员和职权范围将在近期公布。

扎吉哈指出，这并非一项由上而下推动的检讨。政府将同回教堂、回教宗教师，以及家长、儿童和青少年合作，听取各方意见、借鉴最佳做法，共同打造安全、开放的宗教空间。

扎吉哈强调，政府在加强保障儿童和青少年安全的同时，也要维持宗教机构开放和接纳大众的精神。“回教堂肩负特殊的责任。家长把孩子送到回教堂，是因为他们相信那里是安全、神圣的地方。这份信任是回教堂的根基。”