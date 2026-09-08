政府接受政治薪金检讨独立委员会的建议，将部长级别从四个减少为三个，以及扩大每一级部长薪金的范围。

黄循财总理星期二（9月8日）在国会发表部长声明时说，委员会建议将部长的MR2和MR3级别合并，将部长级别从四个减少成三个。

在现行框架下，部长薪金分四级，作为基准薪金的MR4是初级部长的级别，MR1则是最高的级别。

黄总理也说，每个级别的薪金范围，也会扩大至少于或多过25%。

换言之，以180万元MR4基准薪金计算，MR4部长的薪金会介于135万元和225万元之间。

部长的薪酬除了固定的月薪，还有可变动薪酬部分，占部长年度总报酬的三分之一以上。其中包括国家表现花红，以及给予总理对政务官表现评估的个人表现花红。

黄总理透露，政务官去年得到的个人表现花红，介于三至六个月薪金。个别部长的年薪可能高于或低于参考薪金，取决于薪金点或可变动花红的发放情况。

他也说，会继续按照表现调整部长未来的薪金。预计在本届政府任期结束时，大多数MR4级别部长的年薪，将处于新薪金框架的较低水平，也就是大约135万元；表现卓越，并承担更大责任的部长，则可能获得更高的薪金，或擢升至更高的部长级别。

黄总理强调，为此，调整后的180万元MR4部长基准薪金，并非每名部长最终要达到的薪金目标，而是取决于他们的表现和职责。

至于政务部长、政务次长以及市长的薪金，黄总理说他会在咨询主管部长这些政务官的表现之后，决定他们的薪金点、级别和花红。

黄总理还说，未来部长的薪金分布会比今天更宽广。“这就是框架修订的宗旨，让总理有更多空间来根据工作表现区分薪酬。更重要的是，能够吸引政府以外具备深厚经验的人才，尤其是那些已经在私企赚取高薪的人。”

他也重申：“我们仍然希望他们步入政坛服务时，做出有意义的牺牲，但我们不该让这个差距比所需的更大。总的来说，我相信这将给我和未来的总理更好的机会，去说服有才干的新加坡人挺身而出，并为国家打造一支最强大的团队。”