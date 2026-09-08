担任政治职务者的薪金已冻结了长达15年，若继续延后调整，现行政治薪金框架将逐渐失去意义，更会削弱我国打造一支新加坡所需、强大而多元领导团队的能力。

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声星期二（9月8日）就政治职务薪金检讨发表部长声明，解释政府为何选择在此时调整薪金。

政治职务薪金上一次调整是在2012年。

陈振声说：“我们必须确保薪金框架与时俱进，让来自不同背景、处于不同人生阶段、具备能力并愿意奉献的人都能挺身而出服务社会，而不只是那些已经经济独立，或做出非一般生活选择的人。”

政府希望吸引更多30多岁和40多岁的新加坡人从政，让他们有更充裕的时间积累经验、培养判断能力，及与新加坡人建立互信。

针对这个群体，陈振声说，他们可能正处于事业发展阶段、须要养育家庭和承担重大的财务责任。

他说，政府希望吸引的包括事业有成的人士，尤其是私人领域的专业人士。

“一些本地大型企业的总裁年薪可达六七百万元，甚至更高。我们不试图达到市场薪酬的同等水平，也不应如此，但也不能忽视这些人投身政治所需付出的机会成本。”

他同时强调，金钱不应该是驱动个人从政的主要动力，若真是如此，这人也不会是适合的人选。

“我们需要取得平衡——建立一个公平的框架，让更多新加坡人能从现实层面考虑从政，同时维护政治服务的精神。”